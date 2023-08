Tickets online: Letz­te Vor­stel­lun­gen der Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein – Ein­tritt frei: Abschluss-Par­ty mit dem Fest­spiel-Team und Radio Main­wel­le am 26. August

Die Faust-Fest­spie­le 2023 gehen dem Ende zu. An nur noch zwei Wochen­en­den wird an der Schüt­ters­müh­le im roman­ti­schen Klum­per­tal in der Frän­ki­schen Schweiz Thea­ter gespielt.

Am Wochen­en­de vom 10. bis zum 13. August fin­den die letz­ten Vor­stel­lun­gen der bei­den Komö­di­en „Der Reh­bock“ und „Der Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ statt. Wobei „Der Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ sich auch im zwei­ten Jahr als Rie­sen­er­folg für die Fest­spie­le erwies. Die Mischung zwi­schen ern­ster Dra­ma­tik und fröh­li­chem Spaß begei­ster­te das Publi­kum auch im zwei­ten Jahr der Pot­ten­stei­ner Fest­spie­le aufs Neue.

Dani­el Leist­ner und Uwe Vogel, die bei­den Köp­fe der Faust-Fest­spie­le, in der Komö­die „Der Rehbock“

Am Wochen­en­de vom 17. bis zum 19. August gibt es dann noch ein­mal Goe­thes „Faust“ – den die Fest­spie­le in einer abso­lut ver­ständ­li­chen, berüh­ren­den und mit­rei­ßen­den Fas­sung auf die Büh­ne brin­gen – und den fröh­li­chen Thea­ter­abend „Fami­li­en­ge­schich­ten von Lud­wig Thoma“.

Besu­cher­re­kord

Bereits jetzt haben tau­send Besu­cher mehr als im letz­ten Jahr die Fest­spie­le besucht. Waren es im Jahr 2022 ins­ge­samt etwa 5.000 Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er, wer­den es 2023 weit über 6.000 sein.

Am Sams­tag, 26. August, wird die­se sehr erfolg­rei­che Spiel­zeit des­halb mit einer fröh­li­chen und gro­ßen Par­ty auf dem Fest­spiel-Gelän­de zu Ende gebracht. Am 26. August ab 20 Uhr schmei­ßen die Fest­spie­le zusam­men mit Radio Main­wel­le eine gro­ße 80er- und 90er-Jah­re-Par­ty mit DJ Mat­ze – inklu­si­ve einer pyro­tech­ni­schen Licht- und Laser-Show. Für Bom­ben­stim­mung ist also gesorgt auf der Abschluss­fei­er der Faust-Fest­spie­le. Der Ein­tritt ist frei. Und es ergeht eine herz­li­che Ein­la­dung an alle, die mal so rich­tig fei­ern wollen!

Über die Faust-Fest­spie­le Pottenstein

Die Faust-Fest­spie­le sind das Frei­licht­thea­ter-Festi­val in Pot­ten­stein, nur 600 Meter ent­fernt von der Teu­fels­höh­le als Teil der Pot­ten­stei­ner Erleb­nis­mei­le im wun­der­ba­ren Klum­per­tal gele­gen. Alle Stücke der Fest­spie­le wer­den in ver­ständ­li­chen, volks­na­hen und extrem unter­halt­sa­men Fas­sun­gen auf die Büh­ne gebracht. Die Faust-Fest­spie­le ste­hen für pral­les, leben­di­ges Thea­ter vol­ler Ener­gie, ganz ganz nah am Publi­kum.