Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kup­fer­ka­bel von Bau­stel­le entwendet

COBURG. Etwa 40 Meter Kup­fer­ka­bel mit einem Mate­ri­al­wert von 1.000 Euro ent­wen­de­ten bis­lang Unbe­kann­te in der Nacht zum Diens­tag von einer Bau­stel­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Auf der Bau­stel­le im Max-Böh­me-Ring ent­wen­de­ten die Unbe­kann­ten in der Zeit von Mon­tag 20 Uhr bis Diens­tag 6:45 Uhr ein Strom­ka­bel eines Krans sowie die Strom­ver­sor­gungs­lei­tung eines Auf­ent­halts­con­tai­ners. Hier­zu bra­chen die­se zunächst einen Siche­rungs­ka­sten auf und unter­bra­chen die Strom­zu­fuhr um im Anschluss das Kup­fer­ka­bel zu ent­wen­den. Cobur­ger Ermitt­ler führ­ten am Tat­ort eine Spu­ren­si­che­rung durch und ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls von einer Baustelle.

Mani­pu­lier­tes E‑Bike fährt deut­lich schnel­ler als erlaubt

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Ein 50 Kilo­me­ter pro Stun­de schnell fah­ren­des E‑Bike unter­zo­gen Beam­te des Cobur­ger Ein­satz­zu­ges der Poli­zei am Diens­tag­nach­mit­tag in Dörf­les-Esbach einer Kon­trol­le. Der 39-jäh­ri­ge Fah­rer stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Die Poli­zei­strei­fe war am Diens­tag um 13:20 Uhr in der Neu­stadter Stra­ße unter­wegs, als sie auf einen E‑Bike Fah­rer auf­merk­sam wur­de, der deut­lich schnel­ler als zuläs­sig vor dem Dienst­au­to her­fuhr. Bei der sich anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Cobur­ger an dem E‑Bike mani­pu­liert hat­te und das Fahr­rad sogar ohne Tret­kraft betrie­ben wer­den konn­te. Auf­grund der Mani­pu­la­ti­on an dem Zwei­rad war für die­ses die Fahr­erlaub­nis für ein Klein­kraft­rad not­wen­dig. Die­se konn­te der 39-Jäh­ri­ge nicht vor­wei­sen. Zudem roch der Mann deut­lich nach Alko­hol. Des­halb führ­ten die Poli­zi­sten einen Alko­test durch, der einen Wert von 0,72 Pro­mil­le ergab.

Die Beam­ten ermit­teln wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis, einem Zulas­sungs­ver­stoß, dem Fah­ren ohne Pflicht­ver­si­che­rung sowie einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz, da die­ser unter Alko­hol­ein­fluss fuhr. Das Zwei­rad stell­ten die Beam­ten sicher.

BMW-Fah­rer kommt von der Stra­ße ab – Hoher Sachschaden

WEIT­RAMS­DORF, WEI­DACH, ST2202, LKR. COBURG. Min­de­stens 50.000 Euro Sach­scha­den und ein leicht ver­letz­ter Auto­fah­rer sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Diens­tag­nach­mit­tag auf der Staats­stra­ße 2202 zwi­schen Scheu­er­feld und Weidach.

Der 58-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW kam und 13:20 Uhr aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che von der Stra­ße ab und rutsch­te in den Gra­ben. Der BMW des Man­nes wur­de dabei mas­siv beschä­digt und hat nur noch Schrott­wert. Der leicht ver­letz­te Auto­fah­rer wur­de vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Mit Doping­mit­teln auf der Durchreise

A9 / BERG, LKR. HOF. Am Diens­tag fan­den Kräf­te der Ver­kehrs­po­li­zei Hof Doping­mit­tel bei einer Kon­trol­le auf der A9 bei Berg. Inzwi­schen ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.

Am Diens­tag­mit­tag geriet auf der A9 Rich­tung Süden ein Ford mit pol­ni­scher Zulas­sung in das Visier der Poli­zi­sten. Sie stopp­ten das Fahr­zeug an der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald West und über­prüf­ten das Auto und die bei­den Insas­sen im Alter von 31 und 26 Jah­ren. Im Gepäck des 31-jäh­ri­gen Bei­fah­rers ent­deck­ten die Beam­ten zahl­rei­che Tablet­ten, die ana­bo­le Ste­ro­ide ent­hal­ten und stell­ten die­se sicher. Anschlie­ßend über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof die Ermitt­lun­gen. Der 31-jäh­ri­ge Pole muss sich nun wegen Ver­stö­ßen gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten.