Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ruck­sack­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag, zwi­schen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr, ver­gaß eine Frau auf einem Park­platz am Bir­ken­gra­ben ihren Ruck­sack. Als der Geschä­dig­ten ihr Miss­ge­schick auf­ge­fal­len ist, war der blau/​graue Ruck­sack mit einer Geld­bör­se sowie einem Smart­phone im Gesamt­wert von über 360 Euro in der Zwi­schen­zeit gestoh­len worden.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Geld­bör­sen­dieb­stahl aus unver­sperr­tem Auto

BAM­BERG. Am Diens­tag, zwi­schen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr, wur­de am Mühl­wörth aus einem unver­schlos­se­nen Wohn­mo­bil eine Geld­bör­se mit einem zwei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Plom­be an Fracht­con­tai­ner geöffnet

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 10.00 Uhr, wur­de auf einem Fir­men­ge­län­de in der Hafen­stra­ße fest­ge­stellt, dass dort ein Unbe­kann­ter an einem Fracht­con­tai­ner die Plom­be geöff­net hat­te, in den Con­tai­ner ein­stieg und einen Kar­ton öff­ne­te. Ob aus dem Con­tai­ner etwas gestoh­len wur­de, muss von der Poli­zei noch ermit­telt werden.

Zeu­gen, die Anga­ben zu ver­däch­ti­gen Per­so­nen machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl von Kopf­hö­rern aus Büro

BAM­BERG. Einer Ange­stell­ten wur­den am Diens­tag­mit­tag, gegen 12.00 Uhr, zwei Apple-Kopf­hö­rer mit Lade­box aus einem Büro­ge­bäu­de einer Fir­ma am Ber­li­ner Ring gestoh­len. Das Die­bes­gut hat einen Zeit­wert von etwa 250 Euro.

Poli­zei stellt Laden­die­be, die Wider­stand leisten

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz nach 19.00 Uhr, wur­de die Poli­zei von einem Super­markt im Bam­ber­ger Nord-Osten dar­über ver­stän­digt, dass dort zwei Män­ner mit Fahr­rä­dern flüch­ten, die ange­hal­ten wur­den, weil sie am Vor­tag einen Laden­dieb­stahl began­gen hat­ten. Auf der Flucht nahm ein Täter eine Wein­fla­sche und hol­te zum Schlag gegen einen Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­ter aus, was aber durch einen Ange­stell­ten ver­hin­dert wer­den konn­te. Die bei­den Män­ner im Alter von 25 und 27 Jah­ren konn­ten letzt­end­lich in Tat­ort­nä­he fest­ge­nom­men wer­den, woge­gen sie sich wehr­ten. Die bei­den Straf­tä­ter, die 1,82 und 2,42 Pro­mil­le hat­ten, müs­sen sich wegen Laden­dieb­stahls und Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te straf­recht­lich verantworten.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Lau­fe des Diens­tags wur­den im Stadt­ge­biet Bam­berg ins­ge­samt vier Män­ner und eine Frau beim Laden­dieb­stahl erwischt. Es wur­de Par­fum, Süßig­kei­ten und Lebens­mit­tel im Gesamt­wert von über 500 Euro gestoh­len. Die Lang­fin­ger müs­sen sich wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Fahr­zeug­heck beschädigt

BAM­BERG. Am Wei­den­damm wur­de zwi­schen dem 02. und 07. August das Heck eines dort gepark­ten schwar­zen Opel Astra ver­kratzt. Der Fahr­zeug­hal­te­rin ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Ent­we­der ein Ein­kaufs­wa­gen oder eine Auto­tü­re beschä­dig­te am Mon­tag, zwi­schen 14.00 Uhr und 14.40 Uhr, auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Vil­lach­stra­ße die rech­te hin­te­re Türe eines dort gepark­ten schwar­zen Audi A1. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Wohn­sitz­lo­se belei­digt Autofahrer

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, gegen 14.15 Uhr, sprang in der Jung­kreut­stra­ße in Gau­stadt eine 34-jäh­ri­ge Frau plötz­lich auf die Stra­ße und schlug dort gegen den Bei­fah­rer­spie­gel eines vor­bei­fah­ren­den Autos. Zudem belei­dig­te sie noch eine Bei­fah­re­rin, bevor sie in ein dor­ti­ges Wohn­an­we­sen flüch­ten konn­te. Von dort aus klet­ter­te die Frau plötz­lich aus einem Fen­ster, wo sie dann von der Poli­zei fest­ge­nom­men wer­den konn­te. Die 34-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr und wegen Belei­di­gung straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Am Auto ist kein Sach­scha­den entstanden.

Ruhe­stö­rer beschä­digt Haus­alarm bei der Polizei

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, gegen 04.00 Uhr, muss­te die Poli­zei zur Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in den Bam­ber­ger Osten fah­ren, weil dort ein 25-jäh­ri­ger Mann laut­stark Musik hör­te und stark alko­ho­li­siert war. Weil der 25-Jäh­ri­ge unein­sich­tig war, wur­de er mit zur Poli­zei­dienst­stel­le genom­men. Als die Beam­ten die Musik­box sicher­stell­ten, raste­te der Mann dann völ­lig aus, schlug gegen eine Wand im Poli­zei­ge­bäu­de und schlug noch das Glas des Haus­alar­mes ein. Er wird wegen Sach­be­schä­di­gung und Ruhe­stö­rung angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Am Diens­tag, gegen 21.30 Uhr ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter aus dem Sand­ka­sten eines Spiel­plat­zes in der Mari­en­stra­ße Sand im Wert von ca. 3 Euro. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

HIRSCHAID. Eine 61-Jäh­ri­ge ver­gaß am Diens­tag, gegen 17.30 Uhr ihr iPho­ne 14 im Wert von ca. 1.400 Euro am Foto­drucker im Mül­ler Dro­ge­rie­markt. Als die­se das Feh­len ihres Smart­phones bemerk­te und in den Laden zurück ging, muss­te sie fest­stel­len, dass es bereits durch einen Unbe­kann­ten ent­wen­det wur­de. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib des iPho­nes geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

TROS­DORF. Am Diens­tag, gegen 15.15 Uhr, war­te­te eine VW Polo-Fah­re­rin in der ersten Park­rei­he am Kauf­land-Park­platz auf eine frei­wer­den­de Park­lücke. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit HAS Kenn­zei­chen fuhr zur glei­chen Zeit rück­wärts aus einer ande­ren Park­lücke aus und stieß gegen das lin­ke hin­te­re Fahr­zeug­heck des Polos. Es ent­fern­te sich anschlie­ßend vom Unfall­ort, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro zu küm­mern. Zeu­gen, ins­be­son­de­re der Fah­rer eines Audi A7, mit HAS Kenn­zei­chen, wel­cher als Zeu­ge in Fra­ge kommt, wer­den gebe­ten sich bei der Land­kreis­po­li­zei unter 0951/9129–310 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Kon­trol­le führt zu etli­chen Ermittlungsverfahren

BAY­REUTH. Gleich meh­re­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren erbrach­te am Diens­tag­nach­mit­tag die Kon­trol­le eines 39-Jäh­ri­gen durch Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bayreuth.

Gegen 14.15 Uhr kon­trol­lier­te die Strei­fen­be­sat­zung den bereits poli­zei­be­kann­ten Bay­reu­ther. Der Mann war mit einem E‑Scooter unter­wegs. Bei der Kon­trol­le hän­dig­te der Mann sofort eine gerin­ge Men­ge Rausch­gift an die Beam­ten aus. Im wei­te­ren Ver­lauf stell­te sich her­aus, dass das Gefährt im Juli in Bay­reuth als gestoh­len gemel­det wor­den ist. Zudem war der Rol­ler so mani­pu­liert, dass er deut­lich schnel­ler als zuläs­sig fuhr. Eine erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis besitzt der Mann nicht.

Der 39-Jäh­ri­ge zeig­te zudem deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum, wes­halb eine Blut­ent­nah­me not­wen­dig war. Das Rausch­gift sowie den Rol­ler nah­men die Beam­ten für die wei­te­ren Ermitt­lun­gen in amt­li­che Ver­wah­rung. Der Bay­reu­ther muss sich nun wegen Besitz von Betäu­bungs­mit­teln, Dieb­stahl, Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und einer Dro­gen­fahrt verantworten.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Haken­kreu­ze auf Wand gesprüht

BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Unbe­kann­te Täter sprüh­ten im Lau­fe der letz­ten vier Wochen spie­gel­ver­kehr­te Haken­kreu­ze an ein Tech­nik-Häus­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von 1. Juli bis 8. August brach­ten die Täter mit­tels Sprüh­far­be meh­re­re spie­gel­ver­kehr­te Haken­kreu­ze an einem Tech­nik-Häus­chen eines regio­na­len Ener­gie­ver­sor­gers an. Außer­dem sprüh­ten sie die Schrift­zü­ge: „Ich lie­be Die Nar­ziz“ und „Heil Hiteir“ auf eine Wand des Häus­chens, das sich im Bind­la­cher Orts­teil Ram­s­en­thal, in der Stra­ße „Am Rain“, befin­det. Der Sach­scha­den beträgt etwa 1.500 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 um Zeu­gen­hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Alko­hol im Straßenverkehr

Eber­mann­stadt. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le in der Brei­ten­ba­cher Stra­ße stell­te eine Strei­fe der Poli­zei Eber­mann­stadt star­ken Alko­hol­ge­ruch in der Atem­luft eines Seg­way Fah­rers fest. Der anschlie­ßen­de Atem­al­ko­hol­test zeig­te ein Ergeb­nis von 1,08 Pro­mil­le. Den 47-jäh­ri­gen Ver­kehrs­teil­neh­mer erwar­tet nun ein Buß­geld in Höhe von 500 EUR sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Sach­be­schä­di­gung

Göß­wein­stein. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag beschmier­te ein unbe­kann­ter Täter eine Gara­ge in der Mor­sch­reu­ther Haupt­stra­ße mit einem etwa zwei auf zwei Meter gro­ßem Schrift­zug. Kur­ze Zeit nach Auf­nah­me des Fal­les durch die Poli­zei, wur­den die Beam­ten auf den­sel­ben Schrift­zug auf dem „Herz­lich Will­kom­mens­schild“ am Orts­ein­gang auf­merk­sam gemacht. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Hin­wei­se über ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Zeit­raum Mon­tag­abend bis Dienstagmorgen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Auf der Bay­reu­ther Stra­ße kam es am Diens­tag gegen 13:30 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Kraft­rad. Hier­bei nahm ein 44-jäh­ri­ge Tes­la-Fah­rer einem 27-jäh­ri­gen Har­ley-David­son-Fah­rer die Vor­fahrt. Der 27-Jäh­ri­ge muss­te dar­auf­hin stark abbrem­sen. Er konn­te zwar den Zusam­men­stoß ver­mei­den, stürz­te jedoch auf die Fahr­bahn und erlitt leich­te Ver­let­zun­gen. An sei­nem Motor­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 8.000,- Euro.

Son­sti­ges

Eggols­heim. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag bra­chen bis­her unbe­kann­te Täter durch ein Sei­ten­fen­ster in eine Tank­stel­le in der Fähr­stra­ße ein und ent­wen­de­ten Tabak­wa­ren im Wert von meh­re­ren Tau­send Euro. Zeu­gen die dazu ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen, ins­be­son­de­re zu Per­so­nen und Fahr­zeu­gen, machen konn­ten, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Laden­dieb­stahl

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ein Laden­dieb­stahl in einem Ver­brau­cher­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße mit­ge­teilt. Die amts­be­kann­te, 49-jäh­ri­ge Dame räum­te den Dieb­stahl von diver­sen Lebens­mit­teln, trotz des bereits gegen sie vor­lie­gen­den Haus­ver­bots, ein. Die Dame muss sich nun für den Dieb­stahl verantworten.

Auto zer­kratzt

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Diens­tag­nach­mit­tag in der Zeit zwi­schen 16:00 und 16:15 Uhr park­te ein 66-jäh­ri­ger Mann sei­nen Audi in der Ober­lang­hei­mer Stra­ße. Als er zurück­kehr­te, stell­te er fest, dass sein Fahr­zeug hin­ten links durch unbe­kann­te Täter zer­kratzt wur­de. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeu­gen die Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Auto ange­fah­ren und anschlie­ßend geflüchtet

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­nach­mit­tag in der Zeit zwi­schen 11:30 und 12:45 Uhr wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter ein blau­er VW, der zur Tat­zeit am Markt­platz abge­stellt war, an der Fah­rer­tü­re beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeu­gen die Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.