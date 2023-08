Die Arbei­ten am Fern­wär­me­netz in der Nägels­bach­stra­ße dau­ern an. Daher bleibt die Nägels­bach­stra­ße zwi­schen dem Abschnitt Sedan­stra­ße und Bech­mann-Rahn-Weg bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, den 18. August 2023, für den Gesamt­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Die Umlei­tung ist ausgeschildert.

Regio­nal­bus­se bedie­nen Ersatzhaltestelle

Auf­grund der Sper­rung kön­nen die Regio­nal­bus­se der Lini­en 203E, 203, 205 sowie 253 die Hal­te­stel­le „Neu­er Markt“ in Fahrt­rich­tung Höch­stadt bzw. Buben­reuth nicht bedie­nen. Eine Ersatz­hal­te­stel­le befin­det sich wei­ter­hin in der Güter­bahn­hof­stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 5.