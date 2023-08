Wäh­rend des Kro­na­cher Frei­schie­ßens (10.08. – 20.08.) bie­tet der Land­kreis Kro­nach sei­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern wie­der ein umfang­rei­ches Ange­bot, mit dem Bus zum Kro­na­cher Frei­schie­ßen bzw. wie­der nach Hau­se zu kom­men. Die Fahr­plä­ne für den Frei­schie­ßen-Express, eine Ergän­zung zum bestehen­den ÖPNV-Ange­bot, kön­nen auf der Home­page des Land­krei­ses Kro­nach (https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​u​n​d​-​v​e​r​k​e​h​r​/​o​e​f​f​e​n​t​l​i​c​h​e​r​-​n​a​h​v​e​r​k​e​h​r​/​f​r​e​i​s​c​h​i​e​s​s​e​n​e​x​p​r​e​ss/) her­un­ter­ge­la­den werden.

Das Tages­ticket kostet in die­sem Jahr 6 Euro, im Stadt­ver­kehr von Kro­nach (Linie FrEx 1 und Linie FrEx 8 zwi­schen BRK-Alten­heim und Bahn­hof) sind für die Tages­kar­te 3 Euro zu zah­len. Kin­der bis 12 Jah­re wer­den in Beglei­tung eines erwach­se­nen Fami­li­en­mit­glie­des unent­gelt­lich beför­dert. Die Fahr­kar­ten sind in den jewei­li­gen Bus­sen erhält­lich. Es wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass für die­sen Son­der­ver­kehr das Deutsch­land-Ticket nicht aner­kannt wird.

Da auch die Park­plät­ze im Stadt­ge­biet von Kro­nach von der Linie FrEx 1 bedient wer­den, emp­fiehlt es sich für Schüt­zen­fest­be­su­cher, die mit dem Auto kom­men, die­se als Alter­na­ti­ve zu nutzen.

Um die Frei­schie­ßen-Express-Bus­se zu ent­la­sten, bie­tet sich für Land­kreis­bür­ge­rin­nen und ‑bür­ger ent­lang der Bahn­li­nie auch eine Anrei­se mit dem Zug an. Die letz­te Rück­fahrt ist hier bei­spiels­wei­se in Rich­tung Lud­wigs­stadt um 23:30 Uhr mög­lich. Für den Bahn­ver­kehr als regu­lär bestehen­des Ver­kehrs­an­ge­bot kann das Deutsch­land-Ticket oder das Tages­ticket im Kro­nach-Tarif für 11 Euro (davon 2 Euro Gut­schein) genutzt wer­den. Das 11-Euro-Tages­ticket ist an den DB-Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten erhältlich.