Mar­cus Röt­tel, der Tech­ni­sche Lei­ter der Was­ser­wacht Bay­ern und Mit­glied der Lan­des­lei­tung der Baye­ri­schen Was­ser­wacht, ist für alle 73 Kreis­was­ser­wach­ten in Bay­ern zustän­dig und hat sich zur Auf­ga­be gemacht, mög­lichst vie­le Stand­or­te zu besu­chen und mit den Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Am letz­ten Sonn­tag ( 6.8.2023 ) war die Was­ser­ret­tungs­sta­ti­on am Fich­tel­see an der Rei­he. Der Vor­sit­zen­de der Kreis­was­ser­wacht im Bay­reu­ther BRK, Hans Sei­bel, und die dienst­tu­en­de „Schicht“ im Dienst­ge­bäu­de am Fich­tel­see erwar­te­ten gespannt den Besuch aus Südbayern.

Hans Sei­bel infor­mier­te Mar­cus Röt­tel über die ein­satz­spe­zi­fi­schen Be- son­der­hei­ten des Fich­tel­sees und die tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten der Was­ser­wacht am Fich­tel­see, begin­nend vom Was­ser­ret­tungs­boot zum Ein­satz auf dem See, Moun­tain Bikes für Strei­fen­fahr­ten um den See bis zu einer Droh­ne für Such­ein­sät­ze über dem See.

Die Bay­reu­ther Was­ser­wacht am Fich­tel­see ist (nicht nur am Fich­tel­see) tech­nisch hoch­mo­dern aus­ge­stat­tet, ver­fügt aber auch über das wich­tig­ste Ein­satz­mit­tel, ohne das die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on >Was­ser­wacht< nicht exi­stie­ren könn­te: Enga­gier­te Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, die in ihrer Frei­zeit den Was­ser­ret­tungs­dienst ver­rich­ten und sich regel­mä­ßig fortbilden.

Mit einer Strei­fen­fahrt auf dem See und wei­te­ren Gesprä­chen ende­te der Besuch.