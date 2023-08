Mit einem geschlos­se­nen Mann­schafts­lei­stung konn­te Team Ice­hou­se II in Kit­zin­gen über­zeu­gen und beim letz­ten Wett­kampf und gleich­zei­tig der ersten Kurz­di­stanz nach drei Sprint­ren­nen den 2. Platz in der Tages­wer­tung fei­ern. Schnel­ler als die Bay­reu­ther war nur die Mann­schaft vom LTV Naab­tal wel­che bereits auch das Liga-Auf­trakt­ren­nen in Wei­den gewon­nen hatten.

In den Ein­zel­lei­stun­gen beleg­ten die Team Ice­hou­se Ath­le­ten Adri­an Hack­auf und Ben­ja­min Lenk die Plät­ze 7 und 8, die nach einem schnel­len Schwim­men im Main und einem har­ten Rad­fah­ren gemein­sam in der zwei­ten Wech­sel­zo­ne vom Rad­split zum Lauf­split anka­men. Am Ende konn­te Hack­auf dem seit Jah­ren Ligaer­fah­re­nen Ath­le­ten Lenk mit nur 20 Sekun­den auf Abstand hal­ten und finish­te nach 2:02:53 Stun­den. Schnell­ster Ein­zel­star­ter war Mar­co Benz von Twin Neu­markt II in 1:54:58 Stunden.

Lean­der Schnei­der konn­te sei­ne Zeit vom letz­ten Jahr um 12 Minu­ten ver­bes­sern und trug mit einen star­ken 15. Platz durch sei­ne aus­ge­gli­che­ne Lei­stung mit einer Ziel­zeit von 2:08:31 Stun­den zum

Mann­schafts­er­geb­nis bei. Jakob Ort­mann konn­te sich zu sei­ner Vor­jah­res­lei­stung sogar um 25 stei­gern und finish­te nach 2:20:13 Stun­den auf dem 28. Platz.

„Wir blicken mit dem 8. Liga­platz nach einer durch­wach­se­nen Sai­son für unse­re zwei­ten Tri­ath­lon-Mann­schaft mit einem ver­söhn­li­chen Abschluss freu­dig auf das Tri­ath­lon­li­ga­jahr 2023“, so der 1. Vor­stand von Team Ice­hou­se e.V. Bayreuth.