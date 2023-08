„Dra­cu­la“

Am Frei­tag, den 11. August 2023 um 20:30 Uhr bie­tet die Natur­büh­ne Treb­gast in Koope­ra­ti­on mit dem Gehör­lo­sen­ver­ein Kulm­bach e.V. sowie geför­dert durch das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ eine Vor­stel­lung des Gru­sel­klas­si­kers „Dra­cu­la“ mit Gebär­den­sprach­dol­met­schern an. So wird der bar­rie­re­freie Zugang zu die­sem Thea­ter­stück auch für Hör­ge­schä­dig­te ermög­licht. Die­ses Ange­bot im Rah­men einer Vor­stel­lung wird in die­ser Form erst­ma­lig auf der Natur­büh­ne sowie im Land­kreis Kulm­bach realisiert.

Es gibt nur noch weni­ge Tickets für die Vor­stel­lung an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len der Natur­büh­ne in der Regi­on, unter www​.die​na​tur​bueh​ne​.de sowie an der Abend­kas­se ab 19:30 Uhr.

„Der Revi­sor“

Im Anschluss an die letz­te Vor­stel­lung unse­rer Gesell­schafts­sa­ti­re „Der Revi­sor“ nach Niko­lai Gogol am Sonn­tag, den 13. August ab ca. 17.30 Uhr tre­ten rea­le Per­so­nen, deren Amt bzw. Beruf sich auch im Stück wie­der­fin­den, Dar­stel­len­de und Publi­kum in den kri­ti­schen Dia­log mit­ein­an­der. Ein­ge­la­den sind Ver­tre­ter ver­schie­de­ner Berufs­grup­pen aus dem Land­kreis, die Mode­ra­ti­on über­nimmt Gerd Kam­me­rer. Die Dis­kus­si­ons­run­de in Zusam­men­ar­beit mit dem Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ greift dabei im Stück ver­ar­bei­te­ten The­men auf, die gera­de heu­te aktu­el­ler als je erschei­nen. Die Gesprächs­teil­neh­men­den kön­nen sich mit der Stück­rol­le aus­ein­an­der­set­zen, unter­hal­ten, aus­tau­schen, Vor­ur­tei­le erör­tern, Fall­stricke des Amts/​Berufs auf­zei­gen und die Wer­te von frei­em Han­deln, frei­er Mei­nung, Beein­fluss­bar­keit und ande­rer wich­ti­ger Bau­stei­ne unse­rer Gesell­schaft kri­tisch, spa­ßig und offen dis­ku­tie­ren. Anhand der eige­nen Dar­stel­lung und der Ansich­ten zu Kor­rup­ti­on, Vor­ur­tei­len, Dis­kri­mi­nie­rung, Ver­führ­bar­keit, sozia­ler Ver­ant­wor­tung oder Radi­ka­li­sie­rung hat das Publi­kum in einer respekt­vol­len Debat­te die Mög­lich­keit, sich eigen­ver­ant­wort­lich eine Mei­nung zu bil­den und aktiv durch Abga­be sei­ner Stim­me zu wer­ten und wählen.

Zur Teil­nah­me am offe­nen Aus­tausch zur Demo­kra­tie­bil­dung sind alle Inter­es­sier­ten ein­ge­la­den. Die Betei­li­gung an der Dis­kus­si­on ist kosten­frei. Tickets für die Vor­stel­lung ab 15 Uhr gibt es noch an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len der Natur­büh­ne in der Regi­on, unter www​.die​na​tur​bueh​ne​.de sowie an der Tages­kas­se ab 14 Uhr.