Am Akti­ons-Don­ners­tag im Rah­men der Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt in die­ser Woche, am 10. August, ist von 14 bis 18 Uhr, Esz­ter Füles­di zu Gast. Inter­es­sier­te Besu­cher sind ein­ge­la­den, ihr krea­ti­ves Schaf­fen zu beglei­ten und haben die Gele­gen­heit, sich mit ihr dar­über austauschen.

Die gebür­ti­ge Unga­rin ist eine lei­den­schaft­li­che Künst­le­rin. Sie betrach­tet die Male­rei als ein Spiel­feld, wo es kei­ne Regeln und kei­ne Fest­set­zun­gen gibt. Daher expe­ri­men­tiert sie ger­ne mit Far­ben und Mate­ria­li­en und kre­iert so ihre ori­gi­nel­len abstrak­ten Bil­der. Abstrak­ti­on fin­det sie beson­ders inspi­rie­rend: Es ist genau das Gegen­teil zu ihrem All­tag als Archi­tek­tin. Auch sie wird an ihrem Akti­ons­tag die Som­mer­ga­le­rie mit einem neu­en Werk bereichern.