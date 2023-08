Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Wem gehört das Jeep-E-Mountain-Bike

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass in einer Woh­nung der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten ein hoch­wer­ti­ges Elek­tro-Moun­tain-Bike der Mar­ke Jeep, schwarz/​gelb, auf­ge­fun­den wur­de, an dem auch Auf­bruch­spu­ren am Akku fest­ge­stellt wer­den konn­ten. Das Fahr­rad wur­de von der Poli­zei sicher­ge­stellt, wes­halb jetzt der Geschä­dig­te gebe­ten wird, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. An einem Hotel in der Unte­ren Sand­stra­ße hat ein Unbe­kann­ter zwi­schen Sonn­tag, 16.00 Uhr und Mon­tag, 11.00 Uhr, ver­mut­lich mit der Faust gegen die Außen­wand geschla­gen, wes­halb dort ein Loch in der Fas­sa­de ent­stand. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 400 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 00.30 Uhr, ereig­ne­te sich auf dem Ber­li­ner Ring ein Ver­kehrs­un­fall, weil eine 20-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin mit ihrem Fiat auf­grund eines Sekun­den­schla­fes von der Fahr­bahn abkam, hier­bei über eine Ver­kehrs­in­sel und anschlie­ßend gegen ein Ver­kehrs­zei­chen stieß. Der Sach­scha­den an Pkw und Ver­kehrs­zei­chen wird von der Poli­zei auf etwa 10.300 Euro bezif­fert. Ver­letzt wur­de die Auto­fah­re­rin glück­li­cher­wei­se nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

LAU­BEND. In der Zeit zwi­schen Sams­tag, 18.30 Uhr und Mon­tag, 00.00 Uhr wur­den von einer Bau­stel­le in der Zücks­hu­ter Stra­ße zwei Baken­leuch­ten im Wert von ca. 80 Euro durch einen unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib der Leuch­ten geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Wegen Sach­be­schä­di­gung ermit­telt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu einem Vor­fall, der sich zwi­schen Sams­tag, 15.30 Uhr und Mon­tag, 07.40 Uhr ereig­ne­te. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zer­kratz­te einen in der Karl­stra­ße abge­stell­ten Audi Q2, sodass ein Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro ent­stand. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

BREI­TEN­GÜSS­BACH. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Mon­tag­nach­mit­tag ein 47-Jäh­ri­ger, wel­cher mit sei­nem Pkw in der Schüt­zen­stra­ße unter­wegs war. Wäh­rend der Kon­trol­le wur­de durch den Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,36 Pro­mil­le. Der Mann wur­de dar­auf­hin zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum ver­bracht. Der Füh­rer­schein wur­de vor­läu­fig sichergestellt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Mit ungül­ti­gem Füh­rer­schein unterwegs

Strul­len­dorf. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mon­tag­nach­mit­tag einen Mer­ce­des, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs war. Als sie den Füh­rer­schein des 30-jäh­ri­gen Fah­rers in Augen­schein nah­men muss­ten sie fest­stel­len, dass die­ser in Deutsch­land kei­ne Gül­tig­keit mehr hat­te, da das Doku­ment im Hei­mat­land des Fah­rers außer­halb der EU aus­ge­stellt war und sich der Mann bereits deut­lich län­ger als sechs Mona­te bei uns auf­hielt. Er hat­te sich nie um eine deut­sche bzw. EU-Fahr­erlaub­nis bemüht. Somit muss­te sei­ne Wei­ter­fahrt unter­bun­den wer­den und ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Bei Kon­trol­le einen ver­bo­te­nen Elek­tro­schocker aufgefunden

Vier­eth-Trun­stadt. Am Mon­tag­nach­mit­tag fiel den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei ein Mer­ce­des auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth auf. Bei der Kon­trol­le des Fahr­zeugs fan­den sie im Innen­raum tat­säch­lich einen ver­bo­te­nen Elek­tro­schocker („Taser“) auf. Der 21-jäh­ri­ge Fah­rer teil­te ihnen mit, dass er das Gerät in der Tsche­chei erwor­ben hät­te. Ein der­ar­ti­ges Gerät darf in Deutsch­land nicht geführt wer­den du auch schon der Besitz zu Hau­se ist straf­bar. Da es kein Prüf­zei­chen hat, kann eine waf­fen­recht­li­che Erlaub­nis hier­für auch gar nicht erteilt wer­den. Es wur­de sicher­ge­stellt und ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz eröffnet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Jugend­li­cher hat ver­bo­te­nen Schlag­ring bei sich

Bay­reuth. Am Diens­tag, den 08.08.2023, gegen 02:00 Uhr, woll­ten Beam­te der Poli­z­ein­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt einen Rad­fah­rer im Bereich der Tun­nel­stra­ße einer Kon­trol­le unter­zie­hen. Der Rad­fah­rer flüch­te­te unver­mit­telt und konn­te letzt­end­lich erst im Bereich des Elrodt­we­ges gestellt wer­den. Der Grund des Flucht­ver­su­ches war schnell klar: Auf der Flucht ent­le­dig­te sich der 16-jäh­ri­ge Bay­reu­ther eines metal­li­schen Gegen­stan­des, wel­cher sich als ver­bo­te­ner Schlag­ring her­aus­stell­te. Die­ser wur­de durch die Beam­ten sicher­ge­stellt, den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Anzeige.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Haken­kreu­ze in Sitz­bank geritzt

PEG­NITZ. Unbe­kann­te Täter haben eine Sitz­bank an einem Wan­der­weg in Peg­nitz beschä­digt, indem sie meh­re­re Haken­kreu­ze ein­ge­ritzt haben. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Don­ners­tag, 3. Juli, bis Sams­tag, 5. Juli, haben Unbe­kann­te 14 Haken­kreu­ze in eine Sitz­bank am Wan­der­weg hin­ter dem Gym­na­si­um in Peg­nitz ein­ge­ritzt. Der Stadt Peg­nitz ent­stand ein Sach­scha­den von zir­ka 100 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 0921/506–0 um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dro­gen­fund

Wie­sent­tal. Am Mon­tag­mit­tag wur­den in einem Mug­gen­dor­fer Hotel bei der Rei­ni­gung eines Zim­mers Pil­ze im Kühl­schrank auf­ge­fun­den. Die Ange­stell­te des Betrie­bes hat­te die Ver­mu­tung, dass es sich dabei um Betäu­bungs­mit­tel han­deln könn­te. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat sich dem Fall ange­nom­men und ermit­telt den noch unbe­kann­ten Täter. Es han­delt sich bei den auf­ge­fun­de­nen Pil­zen um eine Men­ge von etwa 27 Gramm.

Sach­be­schä­di­gung

Kirch­eh­ren­bach. In der Stra­ße zur Ehren­bürg riss eine unbe­kann­te Per­son in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag den Heck­schei­ben­wi­scher eines Seat Leon ab. Dem 29-jäh­ri­gen Fahr­zeug­hal­ter ent­stand dabei ein Scha­den in Höhe von 100 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Drei Unfall­fluch­ten im Raum Forchheim

Gos­berg. Am Frei­tag­abend fuhr ein 62-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Ford/​Transit in der Bahn­hof­stra­ße, als ihm mit­tig ein roter VW/​Caddy ent­ge­gen­kam. Die bei­den Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten mit den Außen­spie­geln und am Ford ent­stand ein Scha­den von 500 Euro. Der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer des Cad­dys fuhr unbe­hel­ligt weiter.

Eggols­heim, A73. Ein 22-jäh­ri­ger Mann park­te sei­nen schwar­zen Opel/​Astra am Sonn­tag gegen 10:50 Uhr auf dem rech­ten Park­strei­fen des Park­plat­zes Reg­nitz­al Ost. Als er um 11:10 Uhr wie­der zu sei­nem Pkw zurück­kam, war am lin­ken, vor­de­ren Rad­ka­sten eine Del­le und die kom­plet­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te war zer­kratzt. Der Scha­den wur­de ver­mut­lich durch das neben ihm gepark­te, grö­ße­re Fahr­zeug ver­ur­sacht, das zwi­schen­zeit­lich davon­ge­fah­ren war.

Neu­ses a. d. Reg­nitz. Ein 49-jäh­ri­ger Mann park­te sei­nen Opel/​Combo vor sei­nem Anwe­sen in der Bam­ber­ger Stra­ße. Am Mon­tag gegen 12:00 Uhr leg­te er eini­ge Sachen in sein Auto. Zu die­sem Zeit­punkt war sein Fahr­zeug noch unbe­schä­digt. Als er gegen 13:00 Uhr wie­der zu sei­nem Auto ging, stell­te er fest, dass der lin­ke Außen­spie­gel her­un­ter­hing und an sei­ner Fah­rer­tür Kratz­spu­ren vor­han­den waren. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

In allen drei Fäl­len wer­den Zeu­gen gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Arzt­be­such mit Folgen

Neun­kir­chen am Brand. Ein älte­rer Herr fuhr am Mon­tag­vor­mit­tag mit sei­nem Opel/​Meriva aus dem Park­platz einer Arzt­pra­xis in die Grä­fen­ber­ger Stra­ße nach rechts ein. Hier­bei über­sah er den Heck­trä­ger eines rechts par­ken­den Ford/​Focus und tou­chier­te die­sen. Der Heck­trä­ger wur­de dadurch nach links ver­scho­ben, beschä­dig­te das Rück­licht und drück­te die Stoß­stan­ge ein. Anschlie­ßend fuhr er ohne Anzu­hal­ten ein­fach wei­ter. Der Fahr­zeug­füh­rer des Ford stand im angren­zen­den Grund­stück, hör­te den Anstoß und durch Zeu­gen konn­te das Kenn­zei­chen des ver­ur­sa­chen­den Autos ermit­telt wer­den. Der Scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt 2750 Euro. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ver­kehrs­un­fall­flicht ist die Folge.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Einem 41-jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter eines Flie­sen­ge­schäf­tes fiel auf, dass von Frei­tag, 04.08.2023 auf Sams­tag, 05.08.2023, meh­re­re Werk­zeu­gu­ten­si­li­en von einer Bau­stel­le in der Bay­reu­ther Straße/​Trettlachstraße ent­wen­det wur­den. Der Wert der ent­wen­de­ten Werk­zeu­ge beläuft sich auf ca. 750 Euro. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Ker­s­bach. Im Zeit­raum von Sams­tag, 05.08.2023 bis Mon­tag, 07.08.2023, wur­de ein Zaun­pfo­sten eines Gar­ten­zau­nes eines Anwe­sens in der Ker­s­ba­cher Stra­ße umge­bo­gen. Der Scha­den, der wäh­rend des in die­ser Zeit dort statt­ge­fun­de­nen Back­ofen­fe­stes pas­sier­te, beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Laden­dieb­stahl

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag wur­de eine 65-jäh­ri­ge Frau dabei beob­ach­tet, wie sie aus einem Ver­brau­cher­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße diver­se Lebens­mit­tel ent­wen­de­te. Dies war jedoch nicht das erste Mal. Bereits eine Woche zuvor wur­de die Dame mit ent­wen­de­ten Lebens­mit­teln erwischt. Sie erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahls sowie ein Hausverbot.

Auto ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht

BURG­KUNST­ADT. In der Zeit von Mitt­woch, 28.07 bis Mon­tag, 07.08. park­te ein 29-Jäh­ri­ger sei­nen roten VW in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ab. Als er zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te er diver­se Beschä­di­gun­gen an der Fah­rer­sei­te sei­nes Fahr­zeu­ges fest. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.