”Kla­re Kan­te gegen Des­in­for­ma­ti­on und Hate Speech! Wie Unter­neh­men Ver­ant­wor­tung über­neh­men und dabei auch ihr Geschäft schüt­zen” ist der Titel eines neu­en White­pa­pers der Cor­po­ra­te Digi­tal Respon­si­bi­li­ty-Initia­ti­ve des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Umwelt, Natur­schutz, nuklea­re Sicher­heit und Ver­brau­cher­schutz (BMUV). Mit­au­tor ist Prof. Dr. Dr. Alex­an­der Brink, Inha­ber des Lehr­stuhls für Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­ethik an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Das White­pa­per der 2018 gegrün­de­ten CDR-Initia­ti­ve appel­liert an Unter­neh­men aller Grö­ßen­ord­nun­gen und Bran­chen, sich aktiv gegen Des­in­for­ma­ti­on und Hate Speech zu enga­gie­ren, und zeigt kon­kre­te Hand­lungs­op­tio­nen auf.

Erklär­tes Ziel der CDR-Initia­ti­ve ist es, digi­ta­le Ver­ant­wor­tung zu einer Selbst­ver­ständ­lich­keit für Unter­neh­men aller Bran­chen wer­den zu las­sen. Mit ihrem White­pa­per rückt sie erst­mals die unge­lö­ste Pro­ble­ma­tik der vor­sätz­li­chen Ver­brei­tung von Fake News und Hass im Inter­net in den Fokus. Die Ver­öf­fent­li­chung benennt ein­dring­lich die destruk­ti­ven Aus­wir­kun­gen auf Gesell­schaft, Wirt­schaft und Poli­tik und macht deut­lich, dass Unter­neh­men allein schon im eige­nen Geschäfts­in­ter­es­se nicht in einer pas­si­ven Beob­ach­ter­rol­le ver­har­ren soll­ten. Das Paper bie­tet eine syste­ma­ti­sche Über­sicht über mög­li­che Vor­ge­hens­wei­sen bei der akti­ven Bekämp­fung von Des­in­for­ma­ti­on und Hate Speech. Am Bei­spiel vier gro­ßer Unter­neh­men, die der CDR-Initia­ti­ve als Mit­glie­der ange­hö­ren, wird gezeigt, wie ein erfolg­rei­ches Enga­ge­ment kon­kret aus­se­hen kann.

„Die Ver­brei­tung irre­füh­ren­der Bot­schaf­ten zwecks Täu­schung und sozia­ler Spal­tung bedroht durch ihr Aus­maß und ihre Dyna­mik zuneh­mend auch die gewerb­li­che Wirt­schaft. Zumin­dest mit­tel­bar ist jedes Unter­neh­men heu­te von die­ser Ent­wick­lung betrof­fen. Wie unser White­pa­per deut­lich macht, gibt es sehr ver­schie­de­ne, in Umfang und Inten­si­tät abge­stuf­te Mög­lich­kei­ten, wie Unter­neh­men gegen Des­in­for­ma­tio­nen und Hate Speech vor­ge­hen kön­nen. Ein erster wich­ti­ger Schritt ist es in jedem Fall, sich die­ser dunk­len Sei­te der Digi­ta­li­sie­rung bewusst zu wer­den und ent­spre­chend dem eige­nen Wer­te­ka­non eine kla­re ethi­sche Posi­ti­on zu bezie­hen“, erklärt Brink, der die CDR-Initia­ti­ve wis­sen­schaft­lich beglei­tet und das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt, Natur­schutz, nuklea­re Sicher­heit und Ver­brau­cher­schutz zu Fra­gen der Digi­tal­ver­ant­wor­tung berät.

Für vie­le Unter­neh­men wird es in Zukunft sinn­voll oder sogar not­wen­dig sein, durch inter­ne Stra­te­gien und Maß­nah­men die eige­ne Wider­stands­kraft gegen­über Fake News und Hass­re­de zu stär­ken. Zahl­rei­che Insti­tu­tio­nen bie­ten dafür Infor­ma­tio­nen und prak­ti­sche Unter­stüt­zung an, die spe­zi­ell auf Unter­neh­men zuge­schnit­ten sind. Das White­pa­per fasst wich­ti­ge Infor­ma­ti­ons­quel­len und Anlauf­stel­len in einem „Res­sour­cen­at­las“ zusam­men. Wie Umfra­gen bele­gen, sind in jüng­ster Zeit auch die Erwar­tun­gen der Öffent­lich­keit an das gesell­schaft­li­che Enga­ge­ment von Unter­neh­men enorm gestie­gen. „Wenn Unter­neh­men über die Stär­kung der eige­nen Resi­li­enz hin­aus auch in ihrer exter­nen Kom­mu­ni­ka­ti­on kla­re Kan­te zei­gen und dadurch Dia­log und Soli­da­ri­tät för­dern, lei­sten sie einen wert­vol­len Bei­trag für unse­re Gesell­schaft. Lang­fri­stig wird die­ser Bei­trag, der das Anse­hen von Unter­neh­men in einem demo­kra­tisch ver­fass­ten Gemein­we­sen festigt, auch dem eige­nen wirt­schaft­li­chen Erfolg zugu­te­kom­men kön­nen“, sagt Brink.

Der Bay­reu­ther Unter­neh­mens­ethi­ker weist dar­auf hin, dass digi­ta­le Ver­ant­wor­tung nicht allein durch ethi­sche Nor­men und mora­li­sche Appel­le defi­niert ist. Zuneh­mend fin­den die Begrif­fe „Des­in­for­ma­ti­on“ und „Hate Speech“ auch in die Gesetz­ge­bung Ein­gang, wodurch sie einen kon­kre­ten justi­zia­blen Gehalt gewin­nen. Ein Bei­spiel ist der Digi­tal Ser­vices Act, der ab dem 17. Febru­ar 2024 in allen Mit­glied­staa­ten der EU gel­ten wird. Er soll einen siche­ren digi­ta­len Raum schaf­fen, in dem die Grund­rech­te aller Nutzer*innen digi­ta­ler Dien­ste geschützt sind. Zugleich soll die­ser euro­päi­sche Rechts­rah­men gewähr­lei­sten, dass in der digi­ta­len Welt glei­che Wett­be­werbs­be­din­gun­gen für Unter­neh­men gelten.

„Viel zu oft bie­tet der digi­ta­le Raum Nähr­bo­den für Des­in­for­ma­ti­on und Hass­re­de. Die Fol­gen sind ernst: Die Betrof­fe­nen sind bela­sten­den, teils lebens­be­droh­li­chen Situa­tio­nen aus­ge­setzt, und die Spal­tungs­li­ni­en in der Gesell­schaft wer­den ver­schärft. Auch Unter­neh­men sind hier gefor­dert, sich gegen Des­in­for­ma­ti­on und Hass­re­de zu enga­gie­ren. Die in der CDR-Initia­ti­ve des BMUV akti­ven Unter­neh­men haben eine Hand­rei­chung mit Bei­spie­len aus ihrer unter­neh­me­ri­schen Pra­xis erar­bei­tet, um ande­re Unter­neh­men anzu­re­gen, auch ‚kla­re Kan­te gegen Des­in­for­ma­ti­on und Hass­re­de‘ zu zei­gen“, erklärt Stef­fi Lem­ke, Bun­des­mi­ni­ste­rin für Umwelt, Natur­schutz, nuklea­re Sicher­heit und Verbraucherschutz.

Über die CDR-Initiative

Die Cor­po­ra­te Digi­tal Respon­si­bi­li­ty-Initia­ti­ve wur­de im Mai 2018 vom dama­li­gen Bun­des­mi­ni­ste­ri­um der Justiz und für Ver­brau­cher­schutz gemein­sam mit aus­ge­wähl­ten Unter­neh­men ins Leben geru­fen. Im Dezem­ber 2021 ging die Zustän­dig­keit auf das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt, Natur­schutz, nuklea­re Sicher­heit und Ver­brau­cher­schutz (BMUV) über. Die Initia­ti­ve will vor allem Unter­neh­men der gewerb­li­chen Wirt­schaft dazu moti­vie­ren, die Digi­ta­li­sie­rung men­schen- und wer­te­ori­en­tiert zu gestal­ten. Die Mit­glie­der der Initia­ti­ve zeich­nen sich durch beson­de­res Enga­ge­ment im Bereich CDR aus und ent­wickeln sich in die­sem Bereich ste­tig weiter.

Seit dem Früh­jahr 2023 unter­hält die CDR-Initia­ti­ve eine eige­ne Geschäfts­stel­le. Die­se wird von Prof. Dr. Dr. Alex­an­der Brink gemein­sam mit der con­cern GmbH, einer Aus­grün­dung aus dem Bay­reu­ther Stu­di­en­pro­gramm Phi­lo­so­phy & Eco­no­mics, und mit Con­Po­li­cy – Insti­tut für Ver­brau­cher­po­li­tik betrieben.

Wei­te­re Informationen:

Infor­ma­tio­nen und Stel­lung­nah­men, mit Link zum Down­load des White­pa­pers „Kla­re Kan­te gegen Des­in­for­ma­ti­on und Hate Speech!“: https://cdr-initiative.de/news/whitepaper-zu-desinformation-und-hate-speech-veröffentlicht