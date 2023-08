Aktu­el­le Ter­mi­ne im Land­kreis Lichtenfels

Wie das Rote Kreuz berich­tet, wur­de in der Aus­ga­be Nr. 07/2023 der Zei­tung „Burg­kunst­adt aktu­ell“ ein feh­ler­haf­tes Datum zum Blut­spen­de­ter­min in Alten­kunst­adt ver­öf­fent­licht. Am Mitt­woch, den 09.08.2023 fin­det kei­ne Blut­spen­de in Alten­kunst­adt statt. Das Rote Kreuz bie­tet im Monat August fol­gen­de Mög­lich­kei­ten zur Blut­spen­de an:

Mitt­woch, 09.08.2023, 16:00 – 19:30 Uhr, Red­witz, Bür­ger­haus ,

, Don­ners­tag, 10.08.2023, 17:00 – 20:00 Uhr, Hoch­stadt, Katzogelhalle

Mon­tag, 21.08.2023, 15:00 – 20:00 Uhr, Lich­ten­fels, Stadthalle

Blut spen­den kann im Übri­gen jeder gesun­de Mensch ab dem 18. Geburts­tag bis einen Tag vor dem 73. Geburts­tag. Erstspender/​innen kön­nen bis zum Alter von 64 Jah­ren Blut spen­den. Frau­en kön­nen vier­mal, Män­ner sechs­mal inner­halb von zwölf Mona­ten Blut spen­den. Zwi­schen zwei Blut­spen­den muss ein Min­dest­ab­stand von 56 Tagen lie­gen. Zur Blut­spen­de mit­zu­brin­gen ist unbe­dingt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis wie Per­so­nal­aus­weis, Rei­se­pass oder Füh­rer­schein (jeweils das Ori­gi­nal) und der Blut­spen­de­aus­weis. Bei Erstspendern/​innen genügt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis. Dar­über hin­aus besteht die Mög­lich­keit der Online-Ter­min­re­ser­vie­rung auf www​.blut​spen​de​dienst​.com, um mög­li­che War­te­zei­ten zu ver­mei­den. Selbst­ver­ständ­lich ist der Besuch der Blut­spen­de­ter­mi­ne auch ohne vor­he­ri­ge Ter­min­re­ser­vie­rung möglich.