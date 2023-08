Posi­ti­ves Fazit von Betrei­bern und Lieferanten

Vor einem Jahr eröff­ne­te der Hof­la­den im Bay­reu­ther Ede­ka-Schnei­der-Super­cen­ter. Zum Jubi­lä­um freu­en sich die betei­lig­ten Akteu­re über sta­bi­le Umsät­ze, die Erwei­te­rung des Sor­ti­ments sowie ein gutes Arbeitsklima.

Am 28. Juli 2022 eröff­ne­te das brand­neue Ede­ka-Schnei­der-Super­cen­ter in der Otto-Hahn-Stra­ße in Bay­reuth. Die Filia­le ist die größ­te und modern­ste des Ede­ka-Schnei­der-Inha­bers Patrick Schnei­der. Neben einem umfang­rei­chen Super­markt-Sor­ti­ment hat der Hei­mat­un­ter­neh­mer in sei­ner neu­en Filia­le eine Büh­ne für klei­ne Erzeu­ger geschaf­fen. Auf 20 Qua­drat­me­tern sind etwa 200 Pro­duk­te der Dach­mar­ke Bay­reu­ther Land unter­ge­bracht, einer gemein­sa­men Initia­ti­ve von Stadt und Land­kreis Bay­reuth, die es sich zur Auf­ga­be gemacht hat, Pro­du­zen­ten und Ver­ar­bei­ter aus der Regi­on zu stär­ken. „Der Hof­la­den im Super­markt erhöht die Sicht­bar­keit von Regio­nal­pro­duk­ten, spart Ver­brau­chern lan­ge Wege und stärkt hei­mi­sche Betrie­be.“ So erklär­te Patrick Schnei­der damals sei­ne Beweg­grün­de. Ein Pro­jekt in die­sem Maß­stab ist weit über die Regi­on hin­aus ein­zig­ar­tig und zieht bay­ern­weit Auf­merk­sam­keit auf sich. Umso inter­es­san­ter ist nun die Fra­ge, wie sich der Hof­la­den jetzt, nach einem Jahr, ent­wickelt hat. Das Fazit von Hei­mat­un­ter­neh­mer Patrick Schnei­der: „Anders als in ande­ren Berei­chen ver­wei­len die Kun­den im Hof­la­den sehr viel län­ger. Sie inter­es­sie­ren sich für die Pro­duk­te, infor­mie­ren sich und kau­fen. Der Umsatz ist von Anfang an unge­bro­chen gut.“

Ver­brau­ch­er­nä­he durch Verkostungen

Die Geschäfts­füh­re­rin des Ver­eins Bay­reu­ther Land, Jana-Lisa Mönch, betont: „Ich bin unglaub­lich stolz auf unse­re Mit­glie­der­be­trie­be, die sich mit viel Herz­blut enga­gie­ren und es den Ver­brau­chern ermög­li­chen, regio­na­le Lebens­mit­tel im Ein­zel­han­del zu erwerben.“

Das Hof­la­den-Team sei inner­halb des ver­gan­ge­nen Jah­res „zu einer rich­ti­gen Fami­lie“ zusam­men­ge­wach­sen. Zwar habe es anfangs eini­ge Her­aus­for­de­run­gen gege­ben, die jedoch gemei­stert wer­den konn­ten, sodass „ein wirk­lich tol­les Pro­jekt“ ent­stan­den sei. Gefei­ert wur­de der ein­jäh­ri­ge Geburts­tag des Hof­la­dens mit einer Pro­mo-Woche, bei der täg­lich regio­na­le Lie­fe­ran­ten vor Ort waren, um den Schnei­der-Kun­den ihre Spe­zia­li­tä­ten vor­zu­stel­len. So bei­spiels­wei­se auch Jen­ny Wil­helm, Fach­ver­käu­fe­rin bei der Metz­ge­rei Stein­lein aus Zochen­reuth. Das Fami­li­en­un­ter­neh­men hält eige­ne Schwei­ne und sorgt für kur­ze Trans­port­we­ge und wenig Stress bei der Schlach­tung. Zu den Fleisch­pro­duk­ten gehö­ren halt­ba­re, frän­ki­sche Dosen­wurst oder Bra­ten­spe­zia­li­tä­ten in Glä­sern, schnell und ein­fach zum Auf­wär­men. Jen­ny Wil­helm ver­kauft die Pro­duk­te am Bay­reu­ther Wochen­markt und küm­mert sich um die Befül­lung der Kühl­schrän­ke im Hof­la­den. Wäh­rend der Pro­mo-Woche ver­teil­te sie Häpp­chen an die Lauf­kund­schaft im Ede­ka-Schnei­der-Super­cen­ter. „Vie­le Leu­te suchen gezielt nach regio­na­len Pro­duk­ten. Ich bekom­me viel posi­ti­ves Feed­back und auch vie­le Fra­gen zum Hof­la­den all­ge­mein“, berich­tet sie.

Wei­te­rer Hof­la­den geplant

Die ober­frän­ki­sche Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein hat die regio­na­len Pro­du­zen­ten bereits Mona­te vor der Eröff­nung dabei unter­stützt, ihre Waren super­markt­fä­hig zu machen. Sie half unter ande­rem bei der Orga­ni­sa­ti­on der Eröff­nungs­ver­an­stal­tung und besucht den Ede­ka-Hof­la­den bis heu­te regel­mä­ßig, um die Aus­la­ge zu betreu­en und die Schnitt­stel­le zwi­schen Pro­du­zen­ten und Schnei­der­markt-Per­so­nal zu bie­ten. Auf Nach­fra­ge orga­ni­siert sie Füh­run­gen für inter­es­sier­te Erzeu­ger und Ein­zel­han­dels­un­ter­neh­mer, die sich über das Leucht­turm­pro­jekt infor­mie­ren wol­len. Ihr Fazit zum ein­jäh­ri­gen Jubi­lä­um lau­tet: „Es hat sich wirk­lich gut ein­ge­spielt. Zwar sind zwei Lie­fe­ran­ten weg­ge­fal­len, dafür sind aber auch vier neue dazu gekom­men.“ Auch in Zukunft wol­le man neue Pro­du­zen­ten mit auf­neh­men. Der­zeit sei­en vor allem Lie­fe­ran­ten für Fisch und Fisch­spe­zia­li­tä­ten gesucht, um das Sor­ti­ment zu erwei­tern. Patrick Schnei­der plant in der Rie­din­ger­stra­ße in Bay­reuth ein wei­te­res Ede­ka-Schnei­der-Super­cen­ter mit inte­grier­tem Hofladen.