Beson­de­re Som­mer­fe­ri­en­ak­ti­on: Stadt Kulm­bach bie­tet für Kin­der Tages­fahrt nach Saalfeld/​Thüringen an

„Auf nach Saalfeld/​Thüringen!“ heißt es am Frei­tag, 8. Sep­tem­ber 2023. Die Stadt Kulm­bach betei­ligt sich mit einem tol­len Tages­fahrt­an­ge­bot am belieb­ten Feri­en­pass des Land­krei­ses Kulm­bach. Und das hat einen ganz beson­de­ren Grund, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann: „Die Stadt Saal­feld in Thü­rin­gen und unse­re Hei­mat­stadt fei­ern in die­sem Jahr das 35-jäh­ri­ge Bestehen unse­rer Städ­te­part­ner­schaft. Das woll­ten wir ger­ne fei­ern – und haben uns dazu eine Akti­on spe­zi­ell für Feri­en­kin­der aus­ge­dacht. Unse­re Freun­de in Saal­feld freu­en sich schon, unse­re Kulm­ba­cher Kin­der begrü­ßen zu dürfen!“

Der beson­de­re Clou bei die­ser Fahrt: Für die Mit­rei­sen­den ent­ste­hen kei­ner­lei Fahrt­ko­sten oder Gebüh­ren für Ein­trit­te oder Aktio­nen. Dies alles über­nimmt im Rah­men der Städ­te­part­ner­schafts­fei­er­lich­kei­ten die Stadt Kulm­bach. Allein für die Ver­pfle­gung muss selbst gesorgt werden.

Das Tages­pro­gram sieht wie folgt aus: Am 8. Sep­tem­ber 2023 geht’s zunächst um 8 Uhr mit einem Bus nach Saal­feld, wo Bür­ger­mei­ster Dr. Stef­fen Kania die Kulm­ba­cher Gäste im Stadt­mu­se­um begrü­ßen wird. Nach einer Ent­deckungs­tour durchs Muse­ums geht’s wei­ter zu den belieb­ten Feen­grot­ten Saal­felds, ein Besu­cher­berg­werk, das sich auf kind­ge­rech­te Akti­ons­an­ge­bo­te spe­zia­li­siert hat. In den Feen­grot­ten war­ten auf die Kulm­ba­cher span­nen­de Füh­run­gen, bevor die Aben­teu­er- und Erleb­nis­welt der Grot­ten eigen­stän­dig erkun­det wer­den kann. Abends um 19 Uhr erreicht der Bus wie­der Kulmbach.

Die Rei­se rich­tet sich an Kin­der ab ca. 5 Jah­ren (Grund­schul­al­ter). Kin­der dür­fen nur mit einem Erziehungsberichtigten/​erwachsener Auf­sichts­per­son mit­rei­sen. Die Auf­sichts­pflicht liegt nicht bei der Reiseleitung.

Eine Anmel­dung per Mail unter andrea.​bohl@​stadt-​kulmbach.​de ist unbe­dingt erfor­der­lich, da die Teil­neh­mer­plät­ze begrenzt sind.

Wei­te­re Details zur Fahrt sind auch im Feri­en­pass des Land­krei­ses Kulm­bach zu fin­den oder auf www​.feri​en​pass​.land​kreis​-kulm​bach​.de.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann wünscht schon jetzt allen Teil­neh­mern viel Spaß in Saal­feld: „Wir wol­len den Kulm­ba­cher Kin­dern ein­fach einen schö­nen Tag in unse­rer Part­ner­stadt ermög­li­chen. Denn Part­ner­schaf­ten leben vor allem von per­sön­li­chen Begeg­nun­gen. Was passt da also bes­ser als eine Fahrt zu unse­ren Freun­den nach Saalfeld?“