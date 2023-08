Kin­der­schaf­kopf­schu­le – Ter­mi­ne 17./24.09. und 01.10.2023

Der SJR Bam­berg ver­an­stal­tet im Sep­tem­ber 2023 zusam­men mit dem „Stern­la“ bereits zum neun­ten Mal eine Kin­der-Schaf­kopf­schu­le. Dazu sind alle Kin­der zwi­schen 7 und 13 Jah­ren herz­lich ein­ge­la­den. Also bit­te jetzt anmelden!!!

Zum Kon­zept:

Die Kin­der-Schaf­kopf­schu­le fin­det an drei Sonn­tags­ter­mi­nen am 17.09., 24.09. und 01.10.2023, jeweils von 08:45 Uhr bis 11:30 Uhr im reser­vier­ten Neben­raum des Gast­hau­ses „Zum Stern­la“ in Bam­berg statt. Ziel ist es an die­sen drei Unter­richts­ta­gen, die Grund­kennt­nis­se des Schaf­kopf­ens allen Teil­neh­mern näher zu brin­gen und somit die frän­ki­sche Schaf­kopf­kul­tur zu fördern.

Lei­stun­gen:

Schu­lung inkl. Mate­ria­li­en unter Füh­rung eines erfah­re­nen Lehrers

Geträn­ke sind wäh­rend der Schu­lung inklusive

Abschlie­ßen­des Mit­tag­essen nach den Schu­lun­gen inklusive

Abschluss-Diplom nach been­de­ter Schulung

Eine Pfand­ge­bühr von 50.- € wird erho­ben, die­se wird jedoch nach Teil­nah­me an allen drei Schu­lungs­ta­gen zurück erstat­tet. Somit ent­ste­hen kei­ne Kosten für die Teilnehmer.

Anmel­den kön­nen Sie sich beim