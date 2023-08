COBURG. Am spä­ten Sams­tag­abend gerie­ten zwei Per­so­nen­grup­pen nahe dem Cobur­ger Volks­fest „Vogel­schie­ßen“ in Streit. Der Kon­flikt mün­de­te in einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung, bei der meh­re­re Per­so­nen Ver­let­zun­gen erlit­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeugen.

Gegen 23 Uhr stie­ßen zwei Besu­cher­grup­pen à vier und sechs Per­so­nen auf dem Anger-Park­platz in der Schüt­zen­stra­ße in Coburg auf­ein­an­der. Die männ­li­chen Grup­pen­mit­glie­der began­nen zu strei­ten. Im wei­te­ren Ver­lauf ent­wickel­te sich der Kon­flikt zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, die schließ­lich von Kräf­ten der Secu­ri­ty been­det wur­de. Bei Ein­tref­fen der alar­mier­ten Strei­fen hat­ten sich bereits fünf Betei­lig­te vom Ort des Gesche­hens ent­fernt. Die ver­blie­be­nen fünf Anwe­sen­den klag­ten über Schmer­zen, ver­zich­te­ten aber zunächst auf eine ärzt­li­che Behandlung.

Inzwi­schen hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer die Aus­ein­an­der­set­zung beob­ach­tet hat oder sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.