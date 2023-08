Cricket­sport: Erwei­te­rung der Frei­zeit­an­la­ge Herbstwiesenweg

Die Stadt Erlan­gen will die Frei­zeit­an­la­ge Herbst­wie­sen­weg (Bruck) erwei­tern, um u.a. auch den Cricket­sport zu ermög­li­chen. Das hat der Sport­aus­schuss des Stadt­rats vor kur­zem beschlossen.

Das run­de Rasen­spiel­feld soll einen Durch­mes­ser von 100 Meter haben, wobei sich ein Abschlag­feld, ein sog. Pitch (recht­ecki­ger Strei­fen aus festem Boden mit sehr kur­zem Grasbe­wuchs) in der Mit­te des Spiel­fel­des befindet.

Da es beim Cricket kei­ner­lei Linie­rung gibt, besteht die Mög­lich­keit, das Rasen­feld für alle wei­te­ren Sport- und Frei­zeit­mög­lich­kei­ten (Fris­bee, Fuß­ball, Rasen­spie­le u.ä.) zu nut­zen. Ein Ball­fang­zaun zum Schutz der land­wirt­schaft­li­chen Flä­chen und des in der Nähe befind­li­chen Weges ist aller­dings nötig.

Das Inter­es­se am Cricket­sport ist in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stark gestie­gen, ins­be­son­de­re durch den wach­sen­den Anteil der indi­schen Bevöl­ke­rung in Erlan­gen. Um den Nut­zungs­druck auf die Frei­zeit­an­la­ge Wie­sen­grund zu redu­zie­ren, ist vor­ge­se­hen, das Cricket­feld in den Herbst­wie­sen­weg zu ver­la­gern, ohne die dort vor­han­de­nen Mög­lich­kei­ten (Grill­platz, Bolz­platz, Frei­zeit­nut­zung) zu ver­drän­gen. Die Cricket­flä­che im Wie­sen­grund soll dann rück­ge­baut werden.

Zustän­dig ist das Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung in Abstim­mung mit dem Amt für Stadtteilarbeit.

Eine Über­sicht über alle Frei­zeit­an­la­gen und Grill­plät­ze im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​a​n​l​a​gen.

Kin­der­land unter Was­ser: „Wir tau­chen ab!“

Das Kin­der­kul­tur­bü­ro der Stadt hat in der zwei­ten Feri­en­wo­che, zwi­schen Mon­tag, 7. August, und Frei­tag, 11. August, ein tol­les Pro­gramm: In und um das Stadt­teil­zen­trum „Die Vil­la“ in der Äuße­ren Brucker Stra­ße 49 über­neh­men Kin­der das Kom­man­do. Beginn ist um 8:30 Uhr mit einem Film. Ab 10:00 Uhr öff­nen die Mit­mach­sta­tio­nen: Die Kin­der kön­nen sich u.a. auf der Hüpf­burg aus­to­ben, im Bäl­le­bad abtau­chen, töp­fern, zau­bern, kochen, Kör­be flech­ten, expe­ri­men­tie­ren und vie­les mehr. Zum Abschluss spielt jeden Tag um 16:00 Uhr der Kasperl.

Kin­der­land ist eine offe­ne Akti­on. Nur die Sta­tio­nen sind betreut, anson­sten fin­det kei­ne Betreu­ung statt. Kin­der­land ist geeig­net für Kin­der ab dem Schul­al­ter, die die Ange­bo­te eigen­stän­dig und ohne Eltern wahr­neh­men kön­nen. Vor­aus­set­zung zur Teil­nah­me ist die Feri­en­kar­te. Die­se kann online oder direkt vor Ort für 4,00 Euro gekauft werden.

Mehr Infor­ma­tio­nen zur Akti­on gibt es im Inter­net unter www​.feri​en​pro​gramm​-erlan​gen​.de.

Kirch­weih macht Sper­run­gen nötig

Die Stadt­teil­kirch­weih in Büchen­bach macht eini­ge Sper­run­gen für den Kfz-Ver­kehr nötig. Von Mitt­woch, 9. August (14:00 Uhr), bis Diens­tag, 15. August (15:00 Uhr), sind des­halb die Dorf­stra­ße zwi­schen Hecken­weg und Alter Markt (Rich­tung Westen) und der Kol­ping­weg (zwi­schen Alter Markt und Dorf­stra­ße) gesperrt. Eine Umlei­tung ist eingerichtet.

Voll­sper­rung im Bucken­ho­fer Weg

Der Bucken­ho­fer Weg in Bruck ist von Mon­tag, 14. August, bis ein­schließ­lich Frei­tag, 15. Sep­tem­ber, gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit­teilt, fin­den auf Höhe der Haus­num­mer 33 Instand­set­zungs­ar­bei­ten an der Fern­wär­me­lei­tung statt.