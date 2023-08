Petrus hat es gut gemeint und das August-Clean-Up von Forch­heim for Future konn­te bei trocke­nem Wet­ter im Le Per­reux Park in Forch­heim statt­fin­den. Abschrecken von der unsi­che­ren Wet­ter­la­ge lie­ßen sich auch die Akti­ven nicht. Es betei­lig­ten sich 8 Män­ner und Frau­en an der monat­li­chen Müll­sam­mel­ak­ti­on, dar­un­ter zwei neu Hin­zu­ge­kom­me­ne. Im Gegen­satz zu vie­len ande­ren Orten in Forch­heim hielt sich die­ses Mal die Müll­men­ge erfreu­li­cher­wei­se in Gren­zen. Über­ra­schun­gen gibt es dabei aber immer wie­der: dies­mal auf­fäl­lig war die Men­ge an Klei­dungs­stücken, die im Gebüsch zu fin­den waren.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​forch​heim​-for​-future​.de