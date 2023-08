Unglück­li­che Heimniederlage

Die Dom­rei­ter müs­sen sich im drit­ten Spiel der Sai­son in der Regio­nal­li­ga Bay­ern am Sams­tag, 5. August, gegen die SpVgg Ans­bach mit 0:1 (0:0) geschla­gen geben. Vor 912 Zuschau­ern im Fuchs-Park-Sta­di­on in Bam­berg zeig­te das Team von Trai­ner Jan Gern­lein zwar eine durch­weg soli­de Vor­stel­lung, schaff­te es aller­dings nicht, sich mit einem Tor zu beloh­nen. Somit blieb der Füh­rungs­tref­fer für die Gäste aus Mit­tel­fran­ken durch den ein­ge­wech­sel­ten Micha­el Sperr das ein­zi­ge Tor der Partie.

Jan Gern­lein: „Wir kön­nen gut mithalten“

„Wir waren heu­te gut im Spiel und haben das, was wir woll­ten, ordent­lich umge­setzt. In der zwei­ten Halb­zeit haben wir ein­mal schlecht ver­tei­digt und wur­den bestraft. Trotz­dem hat heu­te wie­der jeder im Sta­di­on gese­hen, dass wir gut mit­hal­ten und figh­ten kön­nen und eine gute Mann­schaft haben“, so Ein­tracht Bam­berg-Trai­ner Jan Gernlein.

Trotz guter Chan­cen kein Ertrag

Der FCE ging mit vier Ver­än­de­run­gen in der Start­for­ma­ti­on im Ver­gleich zum letz­ten Spiel in die Par­tie gegen die Spiel­ver­ei­ni­gung aus Ans­bach. Bemerk­bar mach­te sich dies vor allem in der Offen­si­ve, die im ersten Durch­gang eine ordent­li­che Vor­stel­lung auf­bot. Doch auch die zwangs­läu­fig ver­än­der­te Abwehr­ket­te der Bam­ber­ger stand wie gewohnt sta­bil. Für den rot-gesperr­ten Felix Popp rück­te Jonas Hart­wig in die Innen­ver­tei­di­gung. Andre­as Mahr, Phil­ipp Hack und David Lang sorg­ten im Angriff immer wie­der für Alarm in der geg­ne­ri­schen Hälfte.

18. Minu­te: Zwei gute Gele­gen­hei­ten für die Dom­rei­ter in der Anfangs­pha­se! Bei­de Male war es der auf­fäl­li­ge David Lang, der zunächst einen miss­glück­ten Rück­pass der Abwehr­rei­he der Ans­ba­cher in einen guten Tor­schuss ummünz­te. Kurz dar­auf ver­such­te es der FCE-Stür­mer mit einem Flach­schuss aus gut 16 Metern. Die­sen kratz­te Gäste­kee­per Hei­ko Schie­fer mit dem Fuß gera­de so von der Linie. Die Vor­ar­beit kam vom stark auf­spie­len­den Luca Leistner.

36. Minu­te: Die erste Chan­ce für die SpVgg Ans­bach. Die Gäste kamen nach einer hal­ben Stun­de bes­ser in die Par­tie und spiel­ten sich in der Fol­ge eini­ge Mög­lich­kei­ten her­aus. Die dick­ste Gele­gen­heit hat­te Riko Manz. Sei­nen Schuss konn­te Ben Olschewk­si im Bam­ber­ger Tor aber festhalten.

Zu Beginn des zwei­ten Durch­gangs kamen die Ans­ba­cher bes­ser aus der Kabi­ne. Dem Druck konn­te der FCE aber lan­ge stand­hal­ten, ehe in der 77. Minu­te der Gegen­tref­fer zum 0:1 fiel. Selbst kam die Gern­lein-Elf immer wie­der zu guten Gelegenheiten.

62. Minu­te: Die beste Chan­ce für die Dom­rei­ter in Halb­zeit zwei! Nach einer fla­chen Her­ein­ga­be von Luca Ljev­sic tanz­te Phil­ipp Hack zwei Abwehr­spie­ler im Straf­raum der Geg­ner aus. Sei­nen Schuss mit der Picke klär­te der Ans­ba­cher Tor­hü­ter aber in letz­ter Sekunde.

83. Minu­te: Pfo­sten! Ein Frei­stoß von Simon Koll­mer aus dem Halb­feld wird von einem Bam­ber­ger Kopf ver­län­gert und lan­det am Pfosten.