Am Mitt­woch, 09.08.2023 um 15.30 fin­det die belieb­te Kräu­t­er­wan­de­rung mit der Heil­prak­ti­ke­rin Maria Foth statt. Die­se Exkur­si­on zeigt uns, das man nicht weit gehen muss, um eine Viel­zahl an Heil­pflan­zen zu ent­decken, über deren Wir­kung lei­der immer mehr Wis­sen ver­lo­ren geht. Die Anmel­dung hier­für kann am 05.07.2023 bis mit­tags um 12.00 Uhr in der Tou­rist­info wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten oder tele­fo­nisch unter 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de vor­ge­nom­men werden.

Das all­seits bekann­te Bier-Diplom wird am 10.08.2023 um 18.00 Uhr im Gast­haus Stern ver­lie­hen. Ein Bier­ta­sting und vie­le Infor­ma­tio­nen um das Bier und die Kuli­na­rik erwar­ten unse­re Gäste. Anmel­dung für die­se Ver­an­stal­tung ist tages­ak­tu­ell bis 12.00 Uhr per­sön­lich in der Tou­rist­info, per Tele­fon 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de möglich.

Am 11.08.2023 um 9.30 Uhr geht’s zum Wald­ba­den, das ist ein Ent­schleu­ni­gungs­trend aus Japan. Bei einer Wan­de­rung durch idyl­li­sche Wald­pas­sa­gen kön­nen die Gäste mit Wahr­neh­mungs- und Ent­span­nungs­übun­gen abschal­ten und den All­tag hin­ter sich las­sen. Anmel­dung ist bis Don­ners­tag 16.00 Uhr in der Tou­rist­info per­sön­lich, per Tele­fon 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de möglich

Unse­re belieb­ter Nacht­wäch­ter führt wie­der am 11.08.2023 und am 12.08.2023 jeweils um 20.30 Uhr durch Göß­wein­stein, Anmel­dun­gen sind tages­ak­tu­ell bis 12.00 Uhr per­sön­lich in der Tou­rist­info, per Tele­fon 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de möglich.