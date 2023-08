Die Som­mer­lounge 2023 auf dem Gold­berg in Selb war­te­te am 3. August 2023 mit einem viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tungs­pro­gramm auf, das für alle etwas zu bie­ten hat­te und zu grenz­über­schrei­ten­de Begeg­nun­gen im Fich­tel­ge­bir­ge ein­lud. In einer sich rasant ent­wickeln­den Welt, die zuneh­mend glo­bal zu betrach­ten ist, wird dies immer wichtiger.

Auch der Land­kreis Bay­reuth war ver­tre­ten und prä­sen­tier­te sich als Regi­on mit viel Poten­ti­al – gemein­sam mit der Mikro­re­gi­on Mari­en­bad, mit der seit 2022 eine von Freund­schaft getra­ge­ne Part­ner­schaft mit regem Aus­tausch in den Berei­chen Bil­dung, Mobi­li­tät und Tou­ris­mus sowie der Umset­zung gemein­sa­mer Pro­jek­te besteht.

Ein neu­es For­mat der dies­jäh­ri­gen Som­mer­lounge waren die The­men­pa­vill­lons, in denen von Fach­leu­ten ver­schie­de­ne Fra­ge­stel­lun­gen im Rah­men von Podi­ums­dis­kus­sio­nen erör­tert wur­den: Die The­men reich­ten von der Geschich­te der Grenz­re­gi­on über das tou­ri­sti­sche Poten­ti­al der nord­baye­risch-west­böh­mi­schen Regi­on mit dem Fokus auf Fahr­rad­tou­ris­mus, Kur- und Bäder­we­sen sowie Por­zel­lan bis zu den Lui­sen­burg-Fest­spie­len in Wun­sie­del mit ihrer aktu­el­len Musi­cal-Pro­duk­ti­on „Ope­ra­ti­on Grenz­stein“ und der Zukunfts­fä­hig­keit bzw. Resi­li­enz der Regi­on Fich­tel­ge­bir­ge in Bezug auf den Zusam­men­halt in der Gesell­schaft, krea­ti­ves und impro­vi­sier­tes Ler­nen sowie Ideen für den grenz­über­schrei­ten­den Wirtschaftsraum.

Die Som­mer­lounge auf dem Gold­berg in Selb ende­te mit der Über­ga­be des Aus­rich­ter-Staf­fel­stabs an den Land­kreis Bay­reuth, den der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Klaus Bau­er sehr ger­ne ent­ge­gen­nahm. Er bekräf­tig­te, dass auch die nächst­jäh­ri­ge Som­mer­lounge im Fich­tel­ge­bir­ge wie­der im Rah­men der baye­risch-tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen unter dem Mot­to „grenz­über­schrei­ten­de Freund­schaft“ ste­hen wird. Aus­rich­ten wird die näch­ste Som­mer­lounge der Land­kreis Bay­reuth gemein­sam mit sei­ner Part­ner­re­gi­on Mari­en­bad. Aus­tra­gungs­ort wird eine Fich­tel­ge­birgs­ge­mein­de im Land­kreis Bay­reuth sein. Mit gro­ßer Freu­de blicken alle Betei­lig­ten auf die Neu­auf­la­ge der Som­mer­lounge näch­stes Jahr im Land­kreis Bayreuth.