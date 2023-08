Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Asphalt­decke zertrümmert

Utten­reuth – Am frü­hen Sams­tag­abend, hat ein jun­ger Mann mit einem Pickel die Asphalt­decke des Geh­we­ges in der Esper­stra­ße auf­ge­hackt. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei hat­te der Mann bereits ein Loch von ca. 15 x 30 cm des frisch asphal­tier­ten Geh­we­ges bis in eine Tie­fe von 10 – 15 cm auf­ge­schla­gen. Auf Nach­fra­ge äuße­re er, dass er von sei­nem Auf­trag­ge­ber kei­nen Lohn bekam und jetzt wütend sei. Des­halb woll­te er die von ihm ver­leg­te Asphalt­schicht wie­der her­aus­schla­gen. Durch die Poli­zei konn­te der jun­ge Mann zum Auf­hö­ren bewegt wer­den. Um eine Gefahr für die Fuß­gän­ger abzu­wen­den, wur­de das Loch pro­vi­so­risch mit dem losen Geröll wie­der verschlossen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -