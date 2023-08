Ent­gelt­er­hö­hung plus Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie plus Demo­gra­fie-Betrag: IGBCE und Arbeit­ge­ber haben sich am 2. August in der zwei­ten Tarif­run­de in Ber­lin auf einen Abschluss in der Schuh- und Sport­ar­ti­kel­in­du­strie geei­nigt. 13.000 Beschäf­tig­te arbei­ten in der Bran­che, 8.000 allein bei dem bör­sen­no­tier­ten Sport­ar­ti­kel­her­stel­ler Adidas.

„In einer denk­wür­di­gen Tarif­ver­hand­lung die bei­den Sei­ten Geduld und Nerv abver­langt haben, haben wir ein gutes Gesamt­pa­ket für die Beschäf­tig­ten geschnürt“, so IGBCE-Ver­hand­lungs­füh­rer Frie­der Wei­ßen­born nach einem lan­gen Ver­hand­lungs­tag. Ohne die­se Eini­gung um fünf für zwölf wäre es ab dem 4. August zum Warn­streik gekom­men, vor­ran­gig an den Logi­stik­stand­or­ten des Adidas-Konzerns.

Rich­tig sei, dass die Ver­gü­tun­gen bei Adi­das, dem mit Abstand größ­ten und wirt­schaft­lich stärk­sten Arbeit­ge­ber der Bran­che, zusätz­lich stie­gen. „Der Dax-Kon­zern kann sich hin­ter dem Mit­tel­stand nicht mehr ver­stecken. Die Beschäf­tig­ten haben Anspruch, an den wirt­schaft­li­chen Erfol­gen betei­ligt zu wer­den. Das gelingt mit dem Abschluss.“

Auf fol­gen­des Gesamt­pa­ket haben sich bei­de Sei­ten geeinigt:

1.000 Euro Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie für das Jahr 2023

1.000 Euro Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie für das Jahr 2024

Aus­zu­bil­den­de erhal­ten jeweils 500 Euro Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie, Teil­zeit­be­schäf­tig­te anteilig

ab 1. August 2023 Erhö­hung der Ent­gel­te um 200 Euro (Adi­das) bzw. um 150 Euro (Schuh­in­du­strie)

ab 1. Okto­ber 2024 Erhö­hung der Ent­gel­te um 150 Euro (Adi­das) bzw. um 100 Euro (Schuh­in­du­strie)

ab 1. Sep­tem­ber 2023 Erhö­hung der Aus­bil­dungs­ver­gü­tun­gen um 50 Euro

ab 1. Sep­tem­ber 2024 Erhö­hung der Aus­bil­dungs­ver­gü­tun­gen um 50 Euro

Neu­ab­schluss des Demo­gra­fie-Tarif­ver­tra­ges mit einem Bei­trag von 750 Euro pro Beschäf­tig­ten ab 1. Janu­ar 2025 (Adi­das) bzw. von 400 Euro pro Beschäf­tig­ten (Schuh­in­du­strie)

Der Dax-Kon­zern Adi­das stellt allein gut 8.000 Beschäf­tig­te in die­ser Tarif­run­de, sowohl in der Zen­tra­le in Her­zo­gen­au­rach, als auch in den Logi­stik­zen­tren in Bay­ern und im nie­der­säch­si­schen Rie­ste sowie in den Adi­das-Stores. Wei­te­re Unter­neh­men, für die ver­han­delt wird, sind bei­spiels­wei­se Puma, Lloyd oder Ara.