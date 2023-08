Die Aus­zu­bil­den­de Seli­na Stöck­lein wur­de von der Berufs­schu­le Lich­ten­fels für ihren her­vor­ra­gen­den 1,0‑Notendurchschnitt geehrt. Da ihr Aus­bil­dungs­be­trieb upjers gute Noten sei­ner Azu­bis mit einer Prä­mie belohnt, erhält sie dafür zusätz­lich 950 Euro.

Die 23-jäh­ri­ge Abitu­ri­en­tin aus Bam­berg hat vor kur­zem ihre Aus­bil­dung zur Fach­in­for­ma­ti­ke­rin für Anwen­dungs­ent­wick­lung bei upjers und der IHK Ober­fran­ken erfolg­reich absol­viert. Bereits als sie noch Prak­ti­kan­tin bei upjers war, wur­de ihre spä­te­re Aus­bil­de­rin Julia Sen­ser auf ihre guten Lei­stun­gen auf­merk­sam. Daher freu­te sie sich beson­ders, als Seli­na sich ein Jahr danach auch als Aus­zu­bil­den­de bewarb.

Selbst­ver­ständ­lich wur­de Seli­na – genau wie ihre zwei Azu­bi-Kol­le­gen – von upjers in eine Voll­zeit-Stel­le in der begehr­ten Games-Bran­che über­nom­men. Auch pri­vat zockt sie gern Com­pu­ter­spie­le, vor allem Poké­mon. Somit hat sie ihr Hob­by zum Beruf gemacht.

upjers bil­det seit Jah­ren erfolg­reich Nach­wuchs­kräf­te für den zukunfts­träch­ti­gen Beruf aus, der in jedem web-basier­ten Unter­neh­men sehr gefragt ist. Da weib­li­che Fach­kräf­te in der immer noch von Män­nern domi­nier­ten Pro­gram­mie­rer-Sze­ne eher sel­ten sind, freut sich upjers beson­ders über die tol­len Lei­stun­gen von Seli­na und die Aus­zeich­nung durch die IHK.

Zur aus­bil­den­den Fir­ma upjers

upjers ist das zweit­größ­te Games-Stu­dio in Bay­ern und das größ­te in Fran­ken. Mit mehr als 120 Mil­lio­nen Spieler:innen welt­weit hat sich das Bam­ber­ger Unter­neh­men vom Start-up zu einem kon­kur­renz­fä­hi­gen Spie­le-Ent­wick­ler gemau­sert. In den 17 Jah­ren der Unter­neh­mens­ge­schich­te hat das Team belieb­te Online-Games wie Wur­zel­im­pe­ri­um, My Litt­le Far­mies oder Zoo 2: Ani­mal Park erfolg­reich auf den Markt gebracht.