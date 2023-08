Mit dem Hei­mat-Hop­per durchs Bur­gen- und Bäderland

Der „Hei­mat-Hop­per“ – die seit Okto­ber 2021 ange­bo­te­ne Frei­zeit-Bus­li­nie in den Land­krei­sen Coburg, Hild­burg­hau­sen und Haß­ber­ge – hat pünkt­lich zu Beginn der baye­ri­schen Som­mer­fe­ri­en eine Fahr­pla­ner­wei­te­rung bekom­men. Ganz bequem immer sams­tags kön­nen die Fahr­gä­ste des „Hei­mat-Hop­per“ das Bur­gen- und Bäder­land zwi­schen Ebern und Bad Rodach erkunden.

Der Hop­per hält jeden Sams­tag an zahl­rei­chen belieb­ten Sehens­wür­dig­kei­ten wie dem Deut­schen Bur­gen­mu­se­um auf der Veste Held­burg, dem Bur­gen­in­for­ma­ti­ons­zen­trum des Deut­schen Bur­gen­win­kels in Alten­stein oder der Ther­me­Na­tur in Bad Rodach.

Neben der Auf­nah­me des Bad Rodach­er Stadt­teils Gau­er­stadt, wird ab sofort auch die Veste in Held­burg als Hal­te­stel­le angefahren.

In die­sem Zusam­men­hang wur­den die Abfahrts­zei­ten gene­rell ange­passt. Die Hal­te­stel­len in Dürrn­hof, Lich­ten­stein und Eyrichs­hof wer­den zukünf­tig in Fahrt­rich­tung von Bad Rodach nach Ebern „bei Bedarf“ ange­fah­ren. Dafür ist eine Anmel­dung bis spä­te­stens eine Stun­de vor plan­mä­ßi­ger Abfahrts­zeit beim durch­füh­ren­den Ver­kehrs­un­ter­neh­men erforderlich.

Der Bus bie­tet Platz für 50 Per­so­nen und es kön­nen sogar bis zu sechs Fahr­rä­der – eben­falls nach Anmel­dung beim Ver­kehrs­un­ter­neh­men – mit­ge­nom­men wer­den. „Eine gute Mög­lich­keit also das Auto zu Hau­se ste­hen zu las­sen und mit dem Bus die Regi­on zu erkun­den“, sagt Den­nis Flach, der sich in der Stabs­stel­le „Büro Landrat/​Mobilität“ am Cobur­ger Land­rats­amt um ÖPNV-Ange­bo­te wie den „Hei­mat-Hop­per“ kümmert.

Genaue Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter https://​www​.hass​ber​ge​-tou​ris​mus​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​l​i​n​i​e​n​/​h​e​i​m​a​t​h​o​p​per sowie auf der Home­page des Land­krei­ses Coburg https://​www​.land​kreis​-coburg​.de/