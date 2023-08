Ein Sieg und eine Nie­der­la­ge ste­hen für die Dom­rei­ter nach zwei Spiel­ta­gen in der Regio­nal­li­ga Bay­ern zu Buche. Nach der Aus­wärts­plei­te in Aub­stadt (2:0) spielt der Auf­stei­ger am ersten August­wo­chen­en­de wie­der vor hei­mi­scher Kulis­se. Am Sams­tag, 05. August (14:00 Uhr) trifft der FC Ein­tracht Bam­berg auf die SpVgg Ansbach.

Von Spiel zu Spiel weiterentwickeln

Für den FC Ein­tracht Bam­berg steht aktu­ell der neun­te Platz in der Regio­nal­li­ga zu Buche. Ein Auf­takt auf dem sich auf­bau­en lässt. Aus der Nie­der­la­ge gegen den TSV Aub­stadt zog Chef­trai­ner Jan Gern­lein zusam­men mit sei­ner Mann­schaft bereits die Leh­ren: „Mit jedem Spiel mehr, wer­den wir erfah­re­ner und bes­ser, egal ob Sieg oder Nie­der­la­ge“. Vor allem die star­ken und geschlos­se­nen Auf­trit­te in der Ver­tei­di­gung ver­lei­hen dem Team Sicher­heit. Nach den bei­den Stan­dard­to­ren in Aub­stadt for­dert der Coach unnö­ti­ge Stan­dards zu ver­mei­den, da die­se immer Gefahr her­auf­be­schwö­ren kön­nen. Zum Aus­fall von Felix Popp nach Rot­sper­re äußert sich der Trai­ner fol­gen­der­ma­ßen: „Wir haben vie­le gute Jungs und wer­den da einen gleich­wer­ti­gen Ersatz fin­den“. Außer­dem hofft der Trai­ner wie­der auf ähn­lich star­ke Unter­stüt­zung der Fans wie schon zum Auf­takt­spiel gegen Iller­tis­sen, die bei sei­nen Jungs die nöti­ge Ener­gie frei­set­zen konnte.

Das ist der Geg­ner SpVgg Ansbach:

Nach ihrem Auf­stieg 2022 aus der Bay­ern­li­ga, spielt die SpVgg Ans­bach aktu­ell ihre zwei­te Spiel­zeit in Fol­ge in der Regio­nal­li­ga. Das Team wird seit 2019 von dem 32-jäh­ri­gen Chri­stoph Has­sel­mei­er trai­niert und schloss die ver­gan­ge­ne Sai­son auf Platz 15 ab. Zum Start in die neue Run­de gab es zwei Unent­schie­den für die Mit­tel­fran­ken. Nach dem tor­lo­sen Auf­takt­spiel gegen Buch­bach, erkämpf­te sich das Team ver­gan­ge­ne Woche nach 2:0‑Rückstand noch ein 2:2 bei der SpVgg Fürth II. Somit steht Ans­bach mit zwei Punk­ten auf Rang zehn und ist direk­ter Tabel­len­nach­bar des FCE. Unter der Woche stand für die Mann­schaft außer­dem die 1. Run­de im TOTO-Pokal gegen TuS Feucht­wan­gen an, das 2:6 gewon­nen wer­den konn­te. Trai­ner Jan Gern­lein möch­te den Geg­ner auf kei­nen Fall unter­schät­zen: „Ans­bach ist uns ein Jahr Regio­nal­li­ga vor­aus. Sie haben bereits mehr Erfah­rung, wie man in der Liga Spie­le bestrei­tet und gewinnt. Des­halb erwar­te ich ein abso­lu­tes Kampf­spiel und einen sehr gefähr­li­chen Geg­ner“. Es darf also ein span­nen­des und umkämpf­tes Der­by zwi­schen den bei­den Teams aus Fran­ken erwar­tet werden.