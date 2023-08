Im Fami­li­en- und Sport­bad Bam­ba­dos hat der tur­nus­ge­mäß fäl­li­ge Sicher­heits- und Tech­nik­check begon­nen. Die Sau­na ist noch bis 15. August 2023 geöff­net. Die Hal­len­bad­sai­son beginnt am 15. Sep­tem­ber 2023.

Im Sport- und Frei­zeit­be­reich des Hal­len­bads wer­den aktu­ell wich­ti­ge Repa­ra­tur- und Rei­ni­gungs­maß­nah­men vor­ge­nom­men. Dafür wird das Was­ser aus den Becken gelas­sen und alle tech­ni­schen Anlagen

außer Betrieb genom­men. Die Sport‑, Lehr­schwimm- und Erleb­nis­becken inklu­si­ve der Rut­schen, dem Kin­der­becken, dem Umklei­de- und Sani­tär­be­reich ste­hen ab 15. Sep­tem­ber wie­der Ver­fü­gung. Bis dahin sind das Sta­di­on­bad, das Frei­bad Gau­stadt sowie die Hain­ba­de­stel­le bei jedem Wet­ter geöffnet.

In der Sau­na beginnt die Revi­si­on am 16. August 2023. In der Sau­na ste­hen in die­sem Jahr eben­falls grö­ße­re Repa­ra­tur- und Rei­ni­gungs­ar­bei­ten an, des­halb schließt auch sie für meh­re­re Wochen. Dar­un­ter fällt bei­spiels­wei­se der Aus­tausch von defek­ten Dusch­ar­ma­tu­ren, Lie­gen und Holz­lat­ten der Sau­na­bän­ke, aber auch die Rei­ni­gung aller Fen­ster sowie die Grund­rei­ni­gung des Sau­na­t­eichs, der dazu trocken­ge­legt wird. Außer­dem erhält das Sau­na­team eine mehr­tä­gi­ge Schu­lung, auf deren Lehr­plan auch neue Wedel­tech­ni­ken und der Umgang mit beson­de­ren Düf­ten ste­hen. Die Sau­na öff­net zeit­gleich mit dem Hal­len­bad am 15. Sep­tem­ber 2023.