Spiel in der Schluss­pha­se gedreht

Ein „Dop­pel­schlag“ in der Schluss­pha­se brach­te der SpVgg Bay­reuth heu­te Abend in der Regio­nal­li­ga Bay­ern einen 2:1‑Sieg gegen den FC Memmingen.

Mar­co Ste­fandl ver­gab in der 4. Minu­te die erste Groß­chan­ce für die SpVgg, schei­ter­te nach eine Mem­min­ger Abwehr­feh­ler allei­ne an Gäste­tor­wart Domi­nik Dewein. Tobi­as Weber muss­te nach 14 Minu­ten ver­letzt aus­schei­den, ein­ge­wech­selt wur­de Nico Moos. Mit einem Vol­ley-Schuss nach einer Ecke hat­te fünf Minu­ten spä­ter Antho­ny Syh­re die Füh­rung für die Alt­stadt auf dem Fuß, ziel­te aber vom Elf­me­ter­punkt genau auf den Mem­min­ger Torwart.

Die SpVgg war zwar über­le­gen, vie­les schien aber eher auf Zufall auf­ge­baut. Trotz­dem ver­ga­ben die Gast­ge­ber wei­ter eini­ge gute Mög­lich­kei­ten. So hat­te Jonas Wie­sels­ber­ger kurz vor Ende der ersten Halb­zeit eine wei­te­re aus­sichts­rei­che Chan­ce, Gäste­kee­per Domi­nik Dewein brach­te mit einer sehens­wer­ten Para­de für sei­ne Far­ben jedoch das glück­li­che tor­lo­se Unent­schie­den in die Pause.

Gleich zu Beginn der zwei­ten Hälf­te hät­te Jann Geor­ge die Alt­stadt in Füh­rung brin­gen müs­sen, ver­stol­per­te aber den Ball vor dem Mem­min­ger Tor­hü­ter. Wie es oft geht, wenn man sei­ne Chan­cen nicht nutzt, kommt es so wie in der 61. Minu­te: Mit der ersten wirk­li­chen Gäste­chan­ce brach­te Noah Mül­ler den FC Mem­min­gen durch einen Schuss aus 18 Metern ins lin­ke Tor­eck mit 1:0 in Füh­rung. Die Gäste wur­den jetzt muti­ger, ohne aber zu zwin­gen­den Chan­cen zu kom­men. In der 77. Minu­te ver­gab Jann Geor­ge eine Chan­ce zum Aus­gleich und wur­de kurz dar­auf ausgewechselt.

Als vie­le Fans schon kaum mehr Hoff­nung hat­ten, dreh­te sich die Par­tie für die Alt­stadt: Erst erziel­te in der 85. Minu­te Edwin Schwarz nach einem Klas­se-Dribb­ling von Vin­cent Ket­zer das 1:1. Nur zwei Minu­ten spä­ter fass­te sich der ein­ge­wech­sel­te Dani­el Haub­ner ein Herz, zog von der Straf­raum­li­nie ab und zim­mer­te den Ball unhalt­bar zum 2:1‑Siegtreffer ins Gäste­ge­häu­se – Der Dop­pel­schlag war per­fekt, die 2243 Zuschau­er durf­ten sich, soweit sie es mit Bay­reuth hiel­ten, über einen letzt­lich glück­li­chen Sieg freuen.

Alt­stadt-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß zeig­te sich nach der Par­tie über­glück­lich über den spät gesi­cher­ten Erfolg. Die Tore – das erste herr­lich durch den ein­ge­wech­sel­ten Vin­cent Ket­zer vor­be­rei­tet, das zwei­te durch den eben­falls ein­ge­wech­sel­ten „Joker“ Dani­el Haub­ner erzielt, sei­en her­vor­ra­gen­de Ein­zel­lei­stun­gen gewe­sen. „Letzt­lich war der Sieg auf jeden Fall ver­dient, wenn man allei­ne die zahl­rei­chen Chan­cen mit in Betracht zieht, die unser Team in der ersten Halb­zeit ver­gab“, so Schmalfuß.