Freie Krip­pen- und Kita-Plätze

Für das Betreu­ungs­jahr 2023/2024 sind noch freie Plät­ze in Krip­pen und in der Kin­der­ta­ges­pfle­ge für Kin­der unter drei Jah­ren vor­han­den. Das teil­te das Stadt­ju­gend­amt mit. Bei Inter­es­se kann direkt mit den Ein­rich­tun­gen Kon­takt auf­ge­nom­men wer­den. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​k​i​n​d​e​r​b​e​t​r​e​u​u​n​g​-​f​r​e​i​e​-​p​l​a​e​tze.

Schloss­gar­ten­kon­zer­te prä­sen­tie­ren „Beşik­taş Suite 2023“

Das ach­te und letz­te Erlan­ger Schloss­gar­ten­kon­zert die­ser Sai­son, ver­an­stal­tet vom städ­ti­schen Kul­tur­amt, fin­det am Sonn­tag, 6. August, um 11:00 Uhr im Schloss­gar­ten vor der Oran­ge­rie statt. Eine Urauf­füh­rung steht an: Zum 20-jäh­ri­gen Bestehen der Städ­te­part­ner­schaft zwi­schen Erlan­gen und Beşiktaş/​Istanbul wird das Ensem­ble „SOUNDS OF THE ORI­ENT“ die „Beşik­taş Suite 2023“ erst­mals auf­füh­ren. Das vor 15 Jah­ren von Rai­ner Glas gegrün­de­te Ori­ent Jazz Ensem­ble hat 2015 die 1. Beşik­taş Suite in Erlan­gen und in der Part­ner­stadt urauf­ge­führt. In der neu­en Suite wer­den sechs Kom­po­si­tio­nen gespielt, die mei­sten Arran­ge­ments stam­men von dem Kan­un­vir­tuo­sen Gil­bert Yammi­ne. Es wer­den tra­di­tio­nel­le tür­ki­sche Melo­dien und Rhyth­men, Sufi-Groo­ve und Ori­en­tal Jazz zu hören sein.

Der Ein­tritt zum Schloss­gar­ten­kon­zert ist frei. Bei Regen fin­det das Kon­zert im Redou­ten­saal (Thea­ter­platz 1) statt. Die Info-Hot­line bei unkla­rer Wet­ter­la­ge ist am Sonn­tag ab 9:00 Uhr erreich­bar (Tele­fon 09131 86–1417).

Stadt­kas­se erin­nert wie­der an Zahlungstermine

Die Stadt­kas­se erin­nert wie­der an den Zah­lungs­ter­min für Gemein­de­steu­ern und Haus­ab­ga­ben am 15. August. Fäl­lig wer­den an die­sem Ter­min die soge­nann­ten Grund­stücks­la­sten, also die Grund­steu­er sowie die Abfall­ent­sor­gungs- und Stra­ßen­rei­ni­gungs­ge­büh­ren für das drit­te Quar­tal 2023. Außer­dem sind für die­sen Zeit­raum die Gewer­be­steu­ern ent­spre­chend dem zuletzt erteil­ten Gewer­be­steu­er­be­scheid sowie die Nie­der­schlags­was­ser­ge­bühr zu ent­rich­ten. Die Zah­lung ist bis zum 15. August auf das Kon­to 31 bei der Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlan­gen (IBAN DE 79 7635 0000 0000 0000 31; BIC BYLADEM1ERH) oder auf ein ande­res Kon­to der Stadt­kas­se zu lei­sten. Damit die Zah­lun­gen ord­nungs­ge­mäß ver­bucht wer­den kön­nen, ist auf dem Ein­zah­lungs- oder Über­wei­sungs­be­leg das Kas­sen­zei­chen zu ver­mer­ken. Sofern eine Ein­zugs­er­mäch­ti­gung erteilt wur­de, erfolgt die Abbu­chung durch die Stadtkasse.

Das For­mu­lar für eine Ein­zugs­er­mäch­ti­gung kann im Inter­net auf­ge­ru­fen wer­den unter www​.erlan​gen​.de/​s​epa.