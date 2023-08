Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am frü­hen Don­ners­tag­abend ent­wen­de­ten zwei Män­ner in einem Ver­brau­cher­markt in der Kir­schäcker­stra­ße meh­re­re alko­ho­li­sche Geträn­ke im Gesamt­wert von knapp 140€. Einer der Män­ner flüch­te­te vor Ein­tref­fen der Poli­zei, der ande­re konn­te durch den Laden­de­tek­tiv fest­ge­hal­ten wer­den. Der Mann muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Laden­dieb nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 entgegen.

BAM­BERG. Der Drang nach Süß­wa­ren wur­de einer 32-jäh­ri­gen Nasch­kat­ze am Don­ners­tag­mit­tag zum Verhängnis.

Beim Ein­stecken einer Packung Scho­ko­rie­gel im Wert von knapp 3€ in einem Ver­brau­cher­markt in der Innen­stadt, wur­de er vom Laden­de­tek­tiv beob­ach­tet und beim Ver­las­sen des Geschäfts angehalten.

Durch die Poli­zei konn­ten zudem ein gefälsch­ter Füh­rer­schein, sowie zwei frem­de EC-Kar­ten auf­ge­fun­den wer­den. Der Mann muss sich nun neben Dieb­stahl auch wegen des Ver­schaf­fens von fal­schen amt­li­chen Aus­wei­sen verantworten.

BAM­BERG. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de im Stadt­teil Gereuth eine vor einem Wohn­an­we­sen ste­hen­de Gar­ten­bank aus Metall im Wert von knapp 150€ entwendet.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben zur Tat oder dem Ver­bleib der Bank machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 0951/9129–210 an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu wenden.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de der lin­ke Heck­schein­wer­fer eines in der Gau­stadter Haupt­stra­ße gepark­ten Pkw ‑mut­maß­lich durch Ein­schla­gen- beschädigt.

Dem Fahr­zeug­hal­ter ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 120€.

Hin­wei­se zum Tat­her­gang nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 entgegen.

Eigen­tü­mer gesucht

BAM­BERG. Im Rah­men einer poli­zei­li­chen Sach­be­hand­lung konn­te ein schwarz-rote-wei­ßes Ful­ly Her­ren Moun­tain­bike mit einem geschätz­ten Rest­wert von ca. 300€ sicher­ge­stellt wer­den. Da das Fahr­rad nicht als gestoh­len gemel­det wor­den war, konn­te der recht­mä­ßi­ge Eigen­tü­mer bis­lang nicht ermit­telt werden.

Die­ser wird gebe­ten, sich unter 0951/9129–210 an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu wenden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ver­bo­te­nes Rechts­über­ho­len schei­tert und endet in Verkehrsunfall

Zap­fen­dorf. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr der 49-jäh­ri­ge Fah­rer eines Audi auf der A73 in Rich­tung Suhl auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Direkt vor ihm befand sich ein Peu­geot mit 41-jäh­ri­gem Fah­rer und die bei­den Autos näher­ten sich lang­sam einem VW mit 49-jäh­ri­gem Fah­rer auf dem rech­ten Fahr­strei­fen um die­sem zu über­ho­len. Dies ging dem Audi-Fah­rer offen­sicht­lich zu lang­sam und er ent­schied er sich dazu, den Peu­geot ver­bots­wid­rig rechts zu über­ho­len. Dabei wur­de aller­dings die Lücke zwi­schen den Autos zu eng und der Audi stieß beim Wech­sel zurück auf den lin­ken Fahr­strei­fen gegen den Peu­geot. Dadurch brach­te er den Peu­geot ins Schleu­dern, wel­cher dann zuerst gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke stieß und dann noch rechts in den VW krach­te. Die Betei­lig­ten hat­ten den­noch Glück und blie­ben unver­letzt. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Gegen den Audi-Fah­rer wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs eingeleitet.

Aqua­pla­ning-Unfall mit hohem Sachschaden

Scheß­litz. Am Mitt­woch­abend fuhr der 33-jäh­ri­ge Fah­rer eines Por­sche auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Bei Regen und nas­ser Fahr­bahn hat­te er sei­ne Geschwin­dig­keit zu hoch gewählt und woll­te gera­de einen Lkw über­ho­len, als er in Aqua­pla­ning geriet. Der Por­sche kam dadurch ins Schleu­dern und krach­te in die Mit­tel­schutz­plan­ke. Er wur­de erheb­lich beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Fah­rer blieb mit Glück unver­letzt. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Falsch­fah­rer gefähr­det Auto­fah­re­rin – Zeu­gen gesucht

Hirschaid. Am Don­ners­tag­mor­gen, kurz nach 10:00 Uhr, befand sich ein Falsch­fah­rer auf der A73. Er fuhr kurz nach der Aus­fahrt Hirschaid auf der Fahr­bahn Rich­tung Suhl ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung und zwang eine 41-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin zu einem Aus­weich­ma­nö­ver, um einen Unfall zu ver­mei­den. Auf­grund Anga­ben eines wei­te­ren Mit­tei­lers ist davon aus­zu­ge­hen, dass der Falsch­fah­rer noch vor der Aus­fahrt But­ten­heim auf der Fahr­bahn gewen­det hat und wie­der in rich­ti­ger Rich­tung wei­ter­ge­fah­ren ist. Es soll sich um ein schwar­zes Auto ähn­lich eines VW Cad­dy mit erhöh­tem Dach, Fen­stern an den Sei­ten und aus­län­di­schen Kenn­zei­chen han­deln. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs wur­de ein­ge­lei­tet. Wer kann Hin­wei­se auf das Fahr­zeug geben oder wer wur­de von die­sem Falsch­fah­rer eben­falls gefähr­det? Hin­wei­se erbit­tet die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510. Vie­len Dank.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Lan­de­an­flug mit Segel­flug­zeug – Pilo­tin schwer verletzt

BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Am Frei­tag­mit­tag ver­un­glück­te eine Pilo­tin mit ihrem Segel­flie­ger am Ver­kehrs­lan­de­platz Bind­la­cher Berg. Sie erlitt schwe­re Verletzungen.

Gegen 12.40 Uhr befand sich die 51-jäh­ri­ge Pilo­tin mit ihrem Segel­flie­ger im Rah­men eines Aus­bil­dungs­flu­ges im Lan­de­an­flug auf den Flug­platz „Bind­la­cher Berg“. Nach ersten Erkennt­nis­sen ver­pass­te sie den Lan­de­platz und woll­te im Anschluss eine Außen­lan­dung durch­füh­ren. Die­se miss­glück­te, da sie einen Gra­ben über­sah. Bei der Lan­dung zog sich die 51-jäh­ri­ge aus Nord­rhein-West­fa­len schwe­re Ver­let­zun­gen zu und kam mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus. Ein Poli­zei­hub­schrau­ber unter­stütz­te mit­tels Luft­bil­der die Ein­satz­kräf­te am Boden. An dem Segel­flie­ger ent­stand ein Sach­scha­den von rund 10.000 Euro.

Ein Flug­un­fall­sach­ver­stän­di­ger sowie ein für Flug­un­fäl­le spe­zi­ell beschul­ter Poli­zei­be­am­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land kamen zur Unglücks­stel­le und nah­men die Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer hat am Don­ners­tag zwi­schen 07:20 Uhr und 11:50 Uhr den schwar­zen Ford Kuga einer 41-jäh­ri­gen Frau auf dem Kran­ken­haus­park­platz ange­fah­ren. Er ver­such­te anschei­nend noch, die ent­stan­de­nen Krat­zer weg­zu­wi­schen und flüch­te­te anschlie­ßend. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Forch­heim. Ein 53-jäh­ri­ger Mann park­te am Mitt­woch­abend sei­nen Sko­da ord­nungs­ge­mäß in der Nähe sei­nes Anwe­sens in der Vogel­stra­ße. Als er am näch­sten Tag gegen 07:00 Uhr zu sei­nem Auto kam, konn­te er an der lin­ken Front einen Scha­den fest­stel­len, wel­cher sich auf ca. 2000 Euro beläuft. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein 25-jäh­ri­ger Mann stell­te sein Trek­king­rad am Frei­tag, den 28.07.2023, gegen 16:00 Uhr, abge­schlos­sen auf dem Pend­ler­park­platz Am Stahl ab. Als er das Fahr­rad am Sonn­tag, den 30.07.2023, gegen 14:00 Uhr, dort wie­der abho­len woll­te, war dies zwi­schen­zeit­lich von einem unbe­kann­ten Täter ent­wen­det wor­den. Das grü­ne Her­ren­rad der Mar­ke Cube hat einen Wert von ins­ge­samt 600 Euro. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, möch­ten sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Don­ners­tag­mit­tag teil­te die Ein­satz­leit­zen­tra­le einen Brand in einer Gar­ten­lau­be in der Hugo-Post-Stra­ße mit. Ein auf­merk­sa­mer 57-jäh­ri­ger Zeu­ge hat­te das Feu­er ent­deckt und die Ret­tungs­kräf­te alar­miert. Der Brand wur­de ver­mut­lich durch einen tech­ni­schen Defekt an einem Kühl­schrank aus­ge­löst und konn­te durch die Feu­er­wehr Forch­heim gelöscht wer­den. Per­so­nen befan­den sich glück­li­cher­wei­se nicht in der Gar­ten­lau­be, aller­dings ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

25.000 Euro Sach­scha­den nach Verkehrsunfall

RED­WITZ a.D. RODACH – LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr eine 39-jäh­ri­ge Maz­da­fah­re­rin die B173 von Kro­nach aus kom­mend in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels. An der Kreu­zung bei Red­witz. a. d. Rodach, die mit­tels einer Licht­zei­chen­an­la­ge regu­liert wird, über­sah die Frau das Rot­licht. Im glei­chen Moment quer­te ein 18-jäh­ri­ger VW-Fah­rer, der von Red­witz a. d. Rodach nach Kro­nach fuhr, die Kreu­zung, wor­auf­hin es zum Zusam­men­stoß mit der Maz­da­fah­re­rin kam. Die Frau kam mit ihrem Fahr­zeug von der Fahr­bahn ab und letzt­end­lich in einem Mais­feld zum ste­hen. Sie ver­letz­te sich hier­bei so schwer, dass sie zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht wer­den muss­te. Der jun­ge Mann begab sich mit leich­ten Ver­let­zun­gen in ärzt­li­che Behand­lung. Bei­de Unfall­fahr­zeu­ge waren Total­scha­den und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf rund 25.000 Euro.

Fahr­rad aus Vor­gar­ten gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag in der Zeit zwi­schen 00:00 Uhr und 07:45 Uhr wur­de ein rotes Damen­rad der Mar­ke Prin­ce aus einem Vor­gar­ten eines Anwe­sens in der Bay­ern­stra­ße ent­wen­det. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr.: 09571/95200 entgegen.

Moun­tain­bike aus Gara­ge gestohlen

SCHWÜR­BITZ-MICHEL­AU i. OFr/​LKR. LICH­TEN­FELS. Zwi­schen Mitt­woch­abend, 19:00 Uhr, und Don­ners­tag­mor­gen, 05:45 Uhr, ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Ful­ly aus einer Gara­ge in der Michelau­er Stra­ße. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter 09571/9520–0