Die letz­te Chance!

Es ist jedes Jahr das Glei­che – am Ende des Som­mers wer­den die Plät­ze knapp und die Vor­stel­lun­gen rar. So man­che oder man­cher woll­te doch unbe­dingt noch SISTER ACT sehen, den Boandl­kra­mer und FRAN­KEN­STEIN, über die Feen in DIE SCHÖ­NE UND DAS BIEST lachen oder das neue doku­men­ta­ri­sche Musik­dra­ma, den Histo­ri­en-Thril­ler KAL­TE FREI­HEIT erle­ben. Dazu ist es höch­ste Zeit.

„Die Sai­son geht so schnell zu Ende“, fin­det auch Bir­git Simm­ler, die künst­le­ri­sche Thea­ter­lei­te­rin, die sich umso mehr auf die letz­te Woche der Eigen­pro­duk­tio­nen freut. „Wir spie­len nur noch bis zum näch­sten Sonn­tag, den 13. August. Danach kom­men die Gast­spie­le Oper und Ope­ret­te und dann ist lei­der Schluss.“ Es gilt, sich die letz­ten Plät­ze für SISTER ACT zu sichern – noch vier Vorstellungen.

Das Mär­chen für Groß und Klein, DIE SCHÖ­NE UND DAS BIEST, zei­gen die Fest­spie­le noch drei­mal. BRAND­NER KAS­PAR mit dem Traum­paar Eisi Gulp und Wolf­gang Maria Bau­er gibt es zwei­mal, genau­so wie KAL­TE FREI­HEIT. Und FRAN­KEN­STEIN nur einmal.

Für KAL­TE FREI­HEIT und FRAN­KEN­STEIN gibt es zusätz­lich vor den Vor­stel­lun­gen die hilf­rei­chen Stück­ein­füh­run­gen (Anmel­dung unter 09232 602 6000).

Hier die exak­ten Termine:

SISTER ACT

Sa. 05.08.2023 15:00

Mi. 09.08.2023 20:30

Do. 10.08.2023 20:30

Sa. 12.08.2023 15:00

BRAND­NER KAS­PAR 2

Sa. 05.08.2023 20:30

So. 13.08.2023 15:00

DIE SCHÖ­NE UND DAS BIEST

Sa. 05.08.2023 10:30

Sa. 12.08.2023 10:30

So. 13.08.2023 10:30

KAL­TE FREI­HEIT – SPI­ON ZWI­SCHEN DEN GRENZEN

So. 06.08.2023 15:00

Fr. 11.08.2023 20:30

FRAN­KEN­STEIN

Sa. 12.08.2023 20:30

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Fest­spie­len unter www​.lui​sen​burg​-aktu​ell​.de.