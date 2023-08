Fluss­kreuz­fahrt­schif­fe, die im bay­ern­ha­fen Bam­berg an den Anle­ge­stel­len nahe der Reg­nitz­stra­ße anle­gen, wer­den künf­tig wäh­rend ihrer Lie­ge­zeit mit­tels Land­strom­an­la­gen mit Strom aus erneu­er­ba­ren Ener­gien ver­sorgt. Die Land­strom­an­la­gen wur­den dort von bay­ern­ha­fen errich­tet, betrie­ben wer­den sie von der Würz­bur­ger Hafen GmbH (WHG). Durch die Land­strom­ver­sor­gung kön­nen die Immis­sio­nen für die Stadt, vor allem aber für die direk­te Umge­bung des Hafens, deut­lich mini­miert werden.

Anstatt die Ener­gie­er­zeu­gung mit Hil­fe von bord­ei­ge­nen Die­sel-Aggre­ga­ten durch­zu­füh­ren, ist die Ener­gie­ver­sor­gung der Schif­fe von Land aus deut­lich umwelt­freund­li­cher und weni­ger lärmintensiv.

Wäh­rend ihrer Lie­ge­zeit im Hafen­becken des bay­ern­ha­fen Bam­berg wer­den die Bela­stun­gen von Stick- und Schwe­fel­oxi­den, Fein­staub und CO2-Emis­sio­nen sowie von Lärm und Vibra­tio­nen durch die Nut­zung von Land­strom deut­lich redu­ziert. Die an der Anle­ge­stel­le Reg­nitz­stra­ße errich­te­ten Ener­gie­ter­mi­nals gewähr­lei­sten in Zukunft die Ver­sor­gung der Schif­fe mit Strom aus erneu­er­ba­ren Ener­gien wäh­rend der Lie­ge­zeit. Dabei kön­nen bis zu sechs Schif­fe gleich­zei­tig ver­sorgt werden.

Für den Betrieb der Land­strom­an­la­ge wur­de die WHG von bay­ern­ha­fen beauf­tragt. Die Kon­zes­si­on, die für die näch­sten fünf Jah­re gilt, umfasst den tech­ni­schen Betrieb sowie die Abrech­nung und Über­wa­chung der Ener­gie­ter­mi­nals. Der Zugang zu den Ter­mi­nals erfolgt über die Ser­vice Card der WHG, wel­che bereits in vie­len Häfen in ganz Deutsch­land zum Ein­satz kommt.

Bereits in der Ver­gan­gen­heit konn­te die WHG durch ihre lang­jäh­ri­ge Erfah­rung und hohe Kom­pe­tenz im Bereich der Land­strom­ver­sor­gung Kun­din­nen und Kun­den in ganz Deutsch­land zur Über­wa­chung und Betrieb der Ener­gie­ter­mi­nals gewin­nen. Neu ist, dass die WHG nun erst­mals neben der Lie­fe­rung der sechs Ener­gie­ter­mi­nals auch Land­strom außer­halb von Würz­burg lie­fert und verkauft.

„Ins­ge­samt rech­nen wir mit einem Absatz von 400.000 bis 600.000 kWh jähr­lich“, erklärt San­dra Schmitt, Geschäfts­füh­re­rin der WHG. „Durch den Ein­satz von Öko­strom aus erneu­er­ba­ren Ener­gien kön­nen so ca. 250 Ton­nen CO2-Emis­sio­nen pro Jahr ein­ge­spart wer­den. Wir freu­en uns, durch die­se erneu­te Part­ner­schaft mit bay­ern­ha­fen einen wei­te­ren wich­ti­gen Teil zur Kli­ma­neu­tra­li­tät bei­tra­gen zu können.“

bay­ern­ha­fen betreibt Anle­ge­stel­len für Fluss­kreuz­fahrt­schif­fe an den Stand­or­ten Aschaf­fen­burg, Bam­berg, Roth, Regens­burg und Pas­sau und inve­stiert ste­tig in den Aus­bau der dor­ti­gen Infra­struk­tur und den Ver­sor­gungs­mög­lich­kei­ten der Schif­fe. „Neben Bam­berg bie­ten wir bereits in Regens­burg eine Land­strom­ver­sor­gung an,“ so Joa­chim Zim­mer­mann, Geschäfts­füh­rer von bay­ern­ha­fen, „wei­te­re Anla­gen sol­len im bay­ern­ha­fen Regens­burg und bay­ern­ha­fen Pas­sau im Rah­men unse­res Ener­gie­kon­zepts folgen.“

Anja Bokel­oh, Lei­te­rin Tech­nik und Betrieb des bay­ern­ha­fen Bam­berg freut sich über das gemein­sa­me Pro­jekt: „Als Hafen­be­trei­ber ste­hen wir in der Ver­ant­wor­tung nach­hal­ti­ge Ener­gie­kon­zep­te gemein­sam mit unse­ren Kun­den zu ent­wickeln. Mit den neu­en Land­strom-Säu­len für Fluss­kreuz­fahrt­schif­fe, aber auch für Güter­schif­fe, tra­gen wir einen Teil dazu bei, die Umwelt und unse­re Umge­bung zu schonen.“

In Sachen Land­strom­ver­sor­gung und Ener­gie­ter­mi­nals ist die WHG deutsch­land­weit Vor­rei­ter sowie erfah­re­ner Betrei­ber und Lie­fe­rant im Markt. Des­halb schät­zen wir es, bei dem Land­strom­pro­jekt in Bam­berg die WHG mit an Bord zu haben.“

Das Pro­jekt hat eine Inve­sti­ti­ons­hö­he von rund 1,6 Mil­lio­nen Euro und wur­de vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz (BMWK) sowie vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr gefördert.

Die Würz­bur­ger Hafen GmbH (WHG) unter­stützt als Infra­struk­tur­dienst­lei­ster u. a. bei der Ansie­de­lung von Gewer­be und lei­stet so einen wert­vol­len Bei­trag zur Stär­kung des Wirt­schafts­stand­orts Würz­burg sowie der Stadtentwicklung.

Auf dem Würz­bur­ger Hafen­are­al, bestehend aus Alter Hafen, Neu­er Hafen, Fluss­ha­fen und Main­län­de, hat sich eine Viel­zahl an Bran­chen mit unter­schied­li­chen Anfor­de­run­gen an Infra­struk­tur ange­sie­delt. Die WHG erbringt u. a. hafen­spe­zi­fi­sche Ser­vice­lei­stun­gen für Fluss­kreuz­fahrt­schif­fe, ist ver­ant­wort­lich für das Manage­ment von Lie­ge­stel­len und gewähr­lei­stet einen rei­bungs­lo­sen Güterumschlag.

Als Kom­plett­dienst­lei­ster über­zeugt sie ihre Kun­din­nen und Kun­den mit höch­ster Qua­li­tät, indem sie indi­vi­du­ell und bedarfs­ge­recht berät sowie fun­dier­tes tech­ni­sches Know-how mitbringt.

Der bay­ern­ha­fen Bam­berg ist Dreh­schei­be für den Güter­ver­kehr in der Regi­on Ober­fran­ken. Der Hafen lei­stet einen wesent­li­chen Bei­trag für die Ver­sor­gung der Unter­neh­men und Bür­ger und bie­tet den regio­na­len Erzeug­nis­sen den Zugang zu den inter­na­tio­na­len Trans­port­ket­ten und Märk­ten. Das Hafen­ge­län­de umfasst 96 Hekt­ar, das ent­spricht einer Flä­che von rund 135 Fuß­ball­fel­dern. 70 Fir­men mit rund 1.800 Arbeits­plät­zen sind im Hafen angesiedelt.

Zu bay­ern­ha­fen gehö­ren die sechs Stand­or­te Aschaf­fen­burg, Bam­berg, Nürn­berg, Roth, Regens­burg und Pas­sau – Dreh­schei­ben für den lan­des- und welt­wei­ten Waren­aus­tausch durch die umwelt­freund­li­che und effi­zi­en­te Ver­knüp­fung von Schiff, Bahn und LKW. Jähr­lich wer­den rund 9 Mio. t Güter per Schiff und Bahn umge­schla­gen. bay­ern­ha­fen agiert als Stand­ort-Archi­tekt und inve­stiert standort­über­grei­fend in Infra­struk­tur, um zusam­men mit den Hafen­an­sied­lern neue Wert­schöp­fungs­po­ten­zia­le zu erschlie­ßen. Damit ist bay­ern­ha­fen die ver­läss­li­che Stüt­ze für die Ver­sor­gung von Gesell­schaft und Indu­strie in Bay­ern. 800 ha Gesamt­ha­fen­flä­che und über 400 ansäs­si­ge Unter­neh­men mit mehr als 13.000 Beschäf­tig­ten machen bay­ern­ha­fen zu einem der lei­stungs­stärk­sten Logi­stik-Netz­wer­ke in Europa.