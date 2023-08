Die Som­mer­fe­ri­en sind Aus­flugs­zeit. Das gilt auch für den Kreis­ju­gend­ring und so haben die Lich­ten­fel­ser wie­der ein bun­tes Pro­gramm an Aus­flü­gen zusammengestellt.

Es gibt noch ein paar Rest­plät­ze für Schnellentschlossene:

Am 9. August er“fahren“ die Jugend­li­chen Nürn­berg mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln. Es geht mit dem Zug zum Haupt­bahn­hof, mit der fah­rer­lo­sen U‑Bahn zum Flug­ha­fen, um dort bei einer Füh­rung den Air­port zu erkun­den. Danach geht es zurück zum DB-Muse­um, wo alte und neue Ver­kehrs­mit­tel auf die Inter­es­sen­ten war­ten. Im glei­chen Gebäu­de ist das Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mu­se­um unter­ge­bracht und auch dort gibt es eine Men­ge zu erle­ben. Für die­sen Aus­flug sind nur noch ein­zel­ne Plät­ze für Kin­der ab 8 Jah­ren frei.

Aus­nahms­wei­se an einem Sonn­tag, näm­lich dem 13. August führt die Bus­fahrt die Lich­ten­fel­ser Kin­der und Jugend­li­chen nach Wun­sie­del. Zuerst geht es in die Vor­stel­lung des Musi­cals „Die Schö­ne und das Biest“ auf den Lui­sen­burg­fest­spie­len und danach wird das Fel­sen­la­by­rinth erobert. Die Fahrt ist für Kin­der ab 6 Jah­ren geeig­net und es gibt noch ca. zehn Plätze.

Eine Zeit­rei­se zwi­schen gestern und heu­te kön­nen Mädels und Jungs ab 6 Jah­ren am 23. August machen. Zuerst fährt die Grup­pe nach Bad Winds­heim und darf selbst ent­we­der But­ter her­stel­len, oder eine Gemü­se­sup­pe kochen. Natür­lich wird das selbst her­ge­stell­te Essen anschlie­ßend auch ver­zehrt. Egal ob „Von der Kuh zum But­ter­brot“ oder „Küche, Kochen, Vor­rats­hal­tung“ es wird inter­es­sant und infor­ma­tiv. Anschlie­ßend geht es nach Din­kels­bühl in das Muse­um der 3. Dimen­si­on. Dort wird aus­pro­biert, ob man sei­nen Augen trau­en darf oder ob und was eine opti­sche Täu­schung ist. Hier ist die Platz­aus­wahl noch etwas grö­ßer, aber begrenzt.

Für alle Ange­bo­te ist jeweils ein Teil­neh­mer­bei­trag von 5 Euro im Bus zu zah­len. Anmel­dun­gen gibt es in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rin­ges oder zum Down­load auf der Home­page www​.kjr​-lich​ten​fels​.de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind auch tele­fo­nisch unter 09571/940 603 zu erfragen.

Anstel­le des geplan­ten Zelt­la­gers fin­den heu­er Out­door-Tage statt, an denen täg­lich ein ande­res Pro­gramm geplant ist. Vom 14. bis 18. August gibt es alle mög­li­chen Akti­vi­tä­ten in der frei­en Natur. An den ersten bei­den Tagen geht es z. B. nach Lau­en­stein, wo erleb­nis­päd­ago­gi­sche Tage im Wald auf die Mädels und Jungs ab 8 Jah­ren war­ten. Aber es gibt auch den Tag der Bie­ne am 16. August. Beim Imker erfah­ren die Teil­neh­men­den, wie eine Honig­schleu­der funk­tio­niert und vie­les über des­sen Her­stel­lung. Nach der Mit­tags­pau­se wird noch ein Insek­ten­ho­tel gebaut und das alles für Kin­der ab 8 Jahren.

In Zusam­men­ar­beit mit dem Bund Natur­schutz stel­len Inter­es­sier­te am ande­ren Tag einen Nist­ka­sten her, den sie natür­lich auch mit nach Hau­se neh­men dür­fen und bei sich im Gar­ten oder an Bal­kon und Ter­ras­se auf­hän­gen kön­nen. Den Abschluss bil­det am 18. August eine Wan­de­rung von Schwab­thal, durch das Tief­en­thal zum Hoh­len Stein, zum Kemit­zen­stein und zum Bitt­mann­stein. Am nahen Kneipp-Becken wer­den dann die Füße und Bei­ne abge­kühlt. Jeder die­ser Tage ist ein­zeln buch­bar, die Anmel­dun­gen gibt es auf der Home­page zum Down­load oder kön­nen in der Geschäfts­stel­le des KJR Lich­ten­fels unter der Ruf­num­mer 09571/940603 ange­for­dert werden.