Jahr­zehnt des ÖPNV im Land­kreis ausgerufen

„Das Jahr­zehnt des ÖPNV´s im Land­kreis Lich­ten­fels kann kom­men“. Mit die­sen Wor­ten brach­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei der Eröff­nungs­fei­er am Sams­tag, den 29. Juli, auf den Punkt, was ihn schon seit sei­nem Amts­an­tritt umtreibt: der gesam­te Land­kreis Lich­ten­fels ist nun in das Tarif­ge­biet des Ver­kehrs­ver­bun­des Groß­raum Nürn­berg (VGN) inte­griert. Damit ein­her ging auch eine Aus­wei­tung des Ange­bo­tes an Bus­li­ni­en. „Denn was nutzt mir ein 49-Euro Ticket, wenn es kein Bus­an­ge­bot gibt, auf dem ich fah­ren kann?“ so die ein­hel­li­ge Mei­nung der künf­ti­gen Nut­zer am Sams­tag­vor­mit­tag auf dem Michelau­er Anger.

Vor­zei­ge­land­kreis im länd­li­chen Raum

Meiß­ner stell­te her­aus, dass es vie­le Jah­re in Anspruch genom­men hat, die not­wen­di­gen Bus­kon­zes­sio­nen und die Aus­wei­tung des Bus­an­ge­bo­tes, wie im Nah­ver­kehrs­plan 2016 vom Kreis­tag ein­stim­mig beschlos­sen, in Über­ein­stim­mung zu brin­gen. Damit wer­de der Land­kreis von einem „ÖPNV-Ent­wick­lungs­land“ zu einem „Vor­zei­ge­land­kreis im länd­li­chen Raum“, so sei­ne Prognose.

Ihm sei es zudem wich­tig gewe­sen die Unter­neh­men vor Ort mit­zu­neh­men in die Umge­stal­tung des Bus­an­ge­bo­tes. Bei allen EU-weit aus­ge­schrie­be­nen Bus­li­ni­en konn­te regio­na­len Bus­un­ter­neh­men der Zuschlag durch den Kreis­aus­schuss erteilt wer­den. „Auch die Ruf­bus­fahr­ten wer­den aus­schließ­lich von hei­mi­schen Unter­neh­men über­nom­men.“ so der Land­rat sicht­lich zufrieden.

Daher bedank­te er sich bei allen Bus­un­ter­neh­men: neben dem OVF sind dies die Fir­men Kai­ser, Gär­ten­roth und Deu­ber, Mod­schie­del. Auf eini­gen Lini­en ist auch die Fir­ma Geh­rin­ger, Ebens­feld im Einsatz.

Noch viel Arbeit – Land­rat gibt Ausblick

Der ÖPNV sei ein „atmen­des System“ und des­halb stän­di­gen Ände­run­gen unter­wor­fen, umriss der Land­rat sei­nen Aus­blick auf die kom­men­den Jah­re. Der ab dem 31. Juli gül­ti­ge und für den Land­kreis gänz­lich neue Stun­den­takt von Lich­ten­fels und Michel­au über Marktz­euln und Burg­kunst­adt nach Alten­kunst­adt und Weis­main müs­se nun mit Leben erfüllt wer­den. „Das bedeu­tet aber auch, dass wir hier und dort Anpas­sun­gen am Fahr­plan vor­neh­men müs­sen, da z.B. grö­ße­re Bau­stel­len im Stra­ßen­ver­kehrs­netz zu erwar­ten sind“.

Allen Kreis­rä­ten und Kreis­rä­tin­nen sprach er sei­nen Dank aus für die durch­ge­hend ein­stim­mi­gen Beschlüs­se in Sachen ÖPNV seit 2013. Damit steht nun der drit­te Kreis­tag hin­ter dem Aus­bau des Bus­ver­kehrs. „Dank­bar bin ich, dass uns all­jähr­lich auch die finan­zi­el­len Mit­tel an die Hand gege­ben wur­den und wer­den, um den Nah­ver­kehrs­plan aus dem Jahr 2016, in dem alle Lini­en bereits beschlos­sen wur­den, ins Werk zu set­zen.“ resü­mier­te der Land­kreis­chef. Als Näch­stes ste­he die Inte­gra­ti­on des Stadt­ver­kehrs Lich­ten­fels zum 1. Sep­tem­ber 2025 auf der Agenda.

Appell zur Nut­zung des Busangebotes

Nun sei­en aber die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am Zug, um das Ange­bot mit Leben zu fül­len. „Ob Sie den Kli­ma­schutz vor­an­brin­gen, die pri­va­ten Kosten sen­ken oder ein­fach nur die neu­ge­schaf­fe­nen Frei­hei­ten nut­zen wol­len, wir bie­ten Ihnen ab dem 31. Juli 2023 dazu die Gele­gen­hei­ten“. appel­lier­te Meiß­ner an die (künf­ti­gen) Fahr­gä­ste. Das Deutsch­land­ticket und die Ange­bo­te des VGN, wie etwa „egon“, böten dazu auch noch gün­sti­ge­re Tari­fe als bisher.

VGN begrüßt die Aus­wei­tung des Lich­ten­fel­ser Angebotes

Der Chef des Ver­kehrs­ver­bun­des, Andre­as Mäder, war selbst ange­reist, um die Kom­plet­tie­rung des Tarif­ge­bie­tes mit zu fei­ern. In sei­ner Anspra­che blick­te er zurück auf den 01.01.2015, dem Bei­tritts­da­tum des Land­krei­ses in den VGN.

„Für den Kli­ma­schutz und die Ver­kehrs­wen­de ist es unbe­dingt not­wen­dig, den Anteil des ÖPNV am Gesamt­ver­kehr zu erhö­hen. Dazu braucht es einen attrak­ti­ve­ren öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr. Das Deutsch­land­ticket erleich­tert vie­len Men­schen den Ein­stieg in den ÖPNV. Nötig ist aber auch ein gutes Fahr­ten­an­ge­bot, mit einem gut aus­ge­bau­ten Ver­kehrs­netz und über­sicht­li­chen Takt­ver­keh­ren. Der Land­kreis Lich­ten­fels macht mit dem Lini­en­bün­del 2 einen wei­te­ren wich­ti­gen Schritt. Seit 2015 arbei­ten Land­kreis und VGN bereits erfolg­reich zusam­men, um den ÖPNV wei­ter vor­an zu brin­gen. Das wer­den wir in Ober­fran­ken bald in einem grö­ße­ren Rah­men fort­set­zen.“ so Andre­as Mäder, der damit den Hin­weis gab, dass ab dem 1. Janu­ar 2024 der VGN wei­ter­wach­se. Dann kom­me auch der „Rest“ Ober­fran­kens in den Ver­bund, was die Nut­zung noch attrak­ti­ver mache.

Omni­bus­ver­kehr Fran­ken (OVF) als Auftragnehmer

Das neue Lini­en­bün­del im Land­kreis, das am 31. Juli in Betrieb geht, wird vom OVF gema­nagt, der die EU-wei­te Aus­schrei­bung gewon­nen hat. Das sog. Bün­del 2 umfasst ins­ge­samt sie­ben neue bzw. erwei­ter­te Bus­li­ni­en mit einer Gesamt-Lini­en­lei­stung von rund 600.000 km pro Jahr sowie wei­te­re Ruf­bus­li­ni­en. Das Cobur­ger Unter­neh­men konn­te damit sein Enga­ge­ment im Raum Lich­ten­fels, das seit 2019 besteht, aus­bau­en. Geschäfts­füh­rer Mario Barth beton­te bei sei­ner Anspra­che, dass im ersten Schritt (31.07.2023) elf Solo­bus­se und ein Gelenk­bus auf den Lini­en 1240, 1242 und 1245 ein­ge­setzt wer­den. Der zwei­te „Bau­ab­schnitt“ folgt mit dem Jah­res­be­ginn 2024 mit dann ins­ge­samt 16 Solo­bus­sen, zwei Gelenk­bus­sen und zwei Midibussen.

Barth sprach zudem an, dass die ÖPNV-Bran­che aktu­ell vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen ste­he. Zum einen sei­en dies die enor­men Kosten­stei­ge­run­gen, ins­be­son­de­re bei den Die­sel­prei­sen, zum ande­ren kom­me der all­ge­mei­ne Fach­kräf­te­man­gel dazu. Abschlie­ßend sag­te er an den Land­kreis, den VGN und die (künf­ti­gen) Fahr­gä­ste gewandt, dass sie sich auf eine siche­re und zuver­läs­si­ge Beför­de­rung durch den OVF ver­las­sen können.

Seg­nung der Busse

Ein beson­de­res High­light war die Seg­nung der Bus­se. Stell­ver­tre­tend stan­den zwei Bus­se der OVF auf dem Fest­ge­län­de. Sie wur­den durch die Deka­nin Ste­fa­nie Ott-Früh­wald und Dekan Pfar­rer Lars Reb­han geseg­net. Sie ver­ban­den den Segen mit dem Wunsch auf all­zeit siche­re Fahrt für Fahr­gä­ste und Busfahrer.

Land­kreis nun ins­ge­samt im Tarifverbund

„Wir wuss­ten wie das Gesamt­an­ge­bot im ÖPNV aus­se­hen soll. Bis wir jedoch die letz­ten “Puz­zle­tei­le“ ein­fü­gen konn­ten, sind eini­ge Jah­re ver­gan­gen,“ so Land­rat Meiß­ner. Sym­bo­lisch füg­ten Andre­as Mäder und Mario Barth die letz­ten Puz­zle­tei­le in die Land­kreis­kar­te ein, die Land­rat Meiß­ner in Hän­den hielt. Damit wächst zusam­men, was zusam­men­ge­hört, so der Tenor der anwe­sen­den Besucher.

Attrak­ti­ve Prei­se ver­lost – Köni­gin­nen zogen die Gewinner

Auch die­ses Mal war das Gewinn­spiel ein gro­ßer Magnet. Drei Fra­gen zum ÖPNV bzw. zur Eröff­nungs­fei­er soll­ten beant­wor­tet wer­den, um attrak­ti­ve Prei­se zu gewin­nen: Ein­tritts­kar­ten für die Ober­main Ther­me, das Frei­zeit­bad Aqua Rie­se sowie Tages­tickets vom VGN. Als Los­feen fun­gier­ten die Korb­stadt­kö­ni­gin Alex­an­dra I sowie die Ther­men­kö­ni­gin Vanes­sa I. Die Gewin­ner wer­den in den näch­sten Tagen direkt verständigt.