Herz­li­che Ein­la­dung zur Kunst­kirch­weih nach Tröstau

Der Kul­tur & Kunst­ver­ein Tröstau e.V. ver­an­stal­tet am Sams­tag, 5. und Sonn­tag, 6. August 2023 sei­ne fünf­te Kunst­kirch­weih. Auch in die­sem Jahr öff­nen Tröst­au­er Bür­ger ihre Scheu­nen und geben den Krea­ti­ven Raum, um ihre Kunst­wer­ke zu zei­gen. Über 50 Künst­ler aus Tröstau, dem Fich­tel­ge­bir­ge, ande­ren Tei­len Bay­erns, ganz Deutsch­lands und angren­zen­den Län­dern zei­gen an 23 Sta­tio­nen ent­lang der Kunst­mei­le von Grötschen­reuth durch die Unter­füh­rung unter der B303 nach Alt-Tröstau bis zur Köss­ei­ne-Schu­le ihre Wer­ke. Es erwar­ten Sie Kal­li­gra­fie, Holz‑, Stahl- und Stein­kunst, Male­rei, Foto­gra­fie, Kon­zept­kunst, Musik, Impro­vi­sa­ti­ons­tanz und Farb­kleck­se. Am Sams­tag ist auch das Juku-Mobil mit dabei!

Der Ein­tritt ist frei.

Die offi­zi­el­le Eröff­nung der Kunst­kirch­weih durch Herrn Land­rat Berek und sei­ne Frau, die gemein­sam die Schirm­herr­schaft über­nom­men haben, fin­det am Sams­tag, 5. August 2023 um 16 Uhr im Burg­gut statt. Die Scheu­nen und ande­re Aus­stel­lungs­or­te sind am Sams­tag von 15 bis 20 Uhr geöff­net und am Sonn­tag von 11 bis 18 Uhr. Am Sams­tag fin­det ab 21 Uhr ein beleuch­te­tes Ambi­en­te in Win­ters Hof (Sta­ti­on 1) statt, es spie­len Jake and the Blades.

Ein­zel­hei­ten zum Pro­gramm fin­den Sie auf unse­rer Web­sei­te http://kulturundkunst-tröstau.de bzw. auf unse­rer Face­book­sei­te https://​www​.face​book​.com/​k​u​l​t​u​r​u​n​d​k​u​n​s​t​t​r​o​e​s​tau.

Das Pro­gramm im Überblick:

Sams­tag, 5. August 2023

• 15:00 Uhr: Öff­nung der Scheunen

• 16:00 Uhr: Offi­zi­el­le Eröff­nung durch Schirmherr/​in Land­rat Peter Berek und Frau Chri­sti­ne Berek im Burg­gut (Sta­ti­on 17)

• 16:15 Uhr: Tanz­per­for­mance des Duos Imhof/­Gal­ler-Vogt (Burg­gut-17)

• 17:00 Uhr: Kal­li­gra­fie im Ent­ste­hen (Gara­gen­wand Preiss – Sta­ti­on 21)

• 18:00 Uhr: Tanz­per­for­mance (Burg­gut-17)

• 20:00 Uhr: Schlie­ßung der Scheunen

• 21:00 Uhr: Fei­ern in Winter‘s Hof (Sta­ti­on 1) mit illu­mi­nier­tem Ambi­en­te. Es spie­len Jake and the Blades

Sonn­tag, 6. August 2023

• 11:00 Uhr: Öff­nung der Scheunen

• 14:00 Uhr: Tanz­per­for­mance (Burg­gut-17)

• 15:00 Uhr: Kal­li­gra­fie Vor­füh­rung (Köss­ei­ne-Schu­le – Sta­ti­on 22)

• 16:00 Uhr: Fami­li­en­kon­zert mit den Gal­lers (Burg­gut-17)

• 18:00 Uhr: Schlie­ßung der Scheunen

Auf der Kunst­mei­le spielt das Dudel­sack-Duo Fich­tel­ge­bir­ge mit Eli­sa­beth Tho­ma und Fritz Baum­gär­tel. Über 50 Krea­ti­ve zei­gen ihre Kunst­wer­ke an 22 Sta­tio­nen ent­lang der Kunst­mei­le von Grötschen­reuth bis zur Köss­ei­ne-Schu­le in Alt-Tröstau.

Einen Plan der Kunst­mei­le gibt es hier. Das Pro­gramm als pdf ist hier erhält­lich.