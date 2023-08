Som­mer­ho­nig eingebracht

Kei­ne Feri­en für Bie­nen und Imker / Spät­som­mer­pfle­ge für star­ke Bienen

Der August ist eine weit­ge­hend tracht­lo­se Zeit. Was die Bie­nen noch ein­tra­gen, wird als Läp­per­tracht bezeich­net. Aus­nah­men bil­den Phace­lia und Buch­wei­zen, die als Zwi­schen­frucht ange­baut wer­den, und auch das Drü­si­ge Spring­kraut lie­fert aus­gie­big Nek­tar. Der Som­mer­ho­nig ist somit zwar ein­ge­bracht, doch der Urlaub für die Imker muss noch war­ten. Durch die Metho­de „Tei­len und Behan­deln“ wird jetzt für star­ke, var­roa­mi­ni­mier­te Völ­ker gesorgt. Bei der Spät­som­mer­pfle­ge geht es um die syste­ma­ti­sche Waben­hy­gie­ne, eine rich­tig dosier­te Var­ro­abe­hand­lung und um das Ein­füt­tern für den Win­ter. Wie viel Koh­len­hy­dra­te braucht das Volk zum erfolg­rei­chen Über­le­ben bis in ein viel­leicht wie­der (zu) spät begin­nen­des Frühjahr?

Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lädt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ alle an Natur­the­men Inter­es­sier­te ein. Der kosten­lo­se Kurz­vor­trag von Imker­mei­ster und Bie­nen­sach­ver­stän­di­gen Rein­hold Bur­ger mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch fin­det statt am Mitt­woch, 9. August 2023 ab 19 Uhr im Bier­gar­ten der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.