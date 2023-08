After­work-Par­ty meets Regio­nal­mes­se – am kom­men­den Don­ners­tag trifft sich die Regi­on bei der Som­mer­lounge 2023 auf dem Gold­berg in Selb. Orga­ni­siert wird die­se auch heu­er vom För­der­ver­ein Fichtelgebirge.

Auch der Land­kreis ist in die­sem Jahr wie­der mit zahl­rei­chen The­men ver­tre­ten. Das Rad­ver­kehrs­team bie­tet eine grenz­über­schrei­ten­de Fahr­ra­dex­kur­si­on an. Dabei sol­len inter­es­san­te Ent­wick­lun­gen rund ums Rad­fah­ren im Grenz­raum zwi­schen Selb und Asch beleuch­tet wer­den. Im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes, wer­den die Rad­le­rin­nen und Rad­ler den Grenz­raum, die Rad­re­gi­on Baye­risch-Böh­mi­sche Bäder, aktiv erFAHRen.

Inter­es­sier­te Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer fin­den sich um 13:40 Uhr auf dem Gold­berg an der Büh­ne ein. Die zwei­spra­chi­ge Tour, die von den Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses beglei­tet, wird, beginnt pünkt­lich um 14:00 Uhr. Ein erstes Zwi­schen­ziel ist die Chri­stoph-Kraut­heim-Stra­ße, die Selb mit Selb-Plöß­berg ver­bin­det und erst kürz­lich in vor­bild­li­cher Wei­se mit zeit­ge­mä­ßer Rad­in­fra­struk­tur aus­ge­stat­tet wurde.

Am sanier­ten und auf­ge­wer­te­ten Bahn­hof Selb-Plöß­berg, gegen­über des Por­zel­la­ni­kons, trifft die Grup­pe auf die Tras­se der Per­len­rou­te, einem inter­kom­mu­na­len Rad­ver­kehrs­pro­jekt, wel­ches den deutsch-tsche­chi­schen Grenz­raum in Zukunft enger und umwelt­freund­lich mit­ein­an­der ver­zah­nen soll. Über die Gren­ze geht es in das Zen­trum von Asch.

Am Park Kaplan­ka erfolgt ein Tref­fen mit einer tsche­chi­schen Dele­ga­ti­on rund um den Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ten des Bezirks Karls­bad. Nach einem kur­zen Abriss eini­ger geschicht­li­cher Aspek­te der Stadt Asch wird gemein­sam nach Nový Žďár und wei­ter auf dem Brücken­rad­weg Bay­ern-Böh­men in Rich­tung grü­ner Gren­ze bei Län­ge­nau gera­delt. Die Ankunft am Gold­berg wird auf ca. 16.30 Uhr geschätzt.

Was braucht man, um dabei zu sein? Ein eige­nes Fahr­rad oder E‑Bike und Aus­weis­do­ku­men­te. Zudem wird das Tra­gen eines Hel­mes drin­gend emp­foh­len. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Das Mobi­li­täts-Team des Land­krei­ses hat Son­der­fahr­ten des Fahr­rad­bus­ses 3F-mobil orga­ni­siert. Auf drei Lini­en kön­nen Rad­fah­ren­de, aber auch Fuß­gän­ge­rin­nen und Fuß­gän­ger zum Gold­berg und auch wie­der nach Hau­se kommen.

Mit dabei auf dem Gold­berg ist auch das Team der Gesund­heits­re­gi­on Plus, das lecke­re und zucker­freie Geträn­ke anbie­ten wird. Das Team der Fich­tel­App freut sich, einer­seits das Büh­nen­pro­gramm berei­chern zu dür­fen, aber auch am Stand für Fra­gen und Anre­gun­gen rund um die App zur Ver­fü­gung ste­hen zu können.

Die Ent­wick­lungs­agen­tur Fich­tel­ge­bir­ge ist mit den The­men Leer­stands­man­ge­ment, Kli­ma­schutz, Wirt­schafts­för­de­rung und natür­lich den erfolg­rei­chen Kam­pa­gnen #frei­raum­für­ma­cher und #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge ver­tre­ten. Und auch das Regio­nal­ma­nage­ment im Land­kreis ist vor Ort. Pas­send zum The­ma des grenz­über­schrei­ten­den Begeg­nungs­fests infor­miert das Team über die Ent­wick­lun­gen eines deutsch-tsche­chi­schen Wirt­schafts­raums, an dem der­zeit mit Hoch­druck gear­bei­tet wird.