Gran­dio­ses Som­mer­kon­zert der Ober­tru­ba­cher Ausbildungsorchester

Am Sonn­tag, den 23.07.2023 fand im bis zum letz­ten Platz gefüll­ten Saal der ehe­ma­li­gen Arbeit­neh­mer­bil­dungs­stät­te in Ober­tru­bach das Som­mer­kon­zert der fünf Aus­bil­dungs­or­che­ster der Jugend­blas­ka­pel­le Ober­tru­bach statt. Die stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Lau­ra Trei­ber konn­te eini­ge Ehren­gä­ste begrü­ßen, dar­un­ter die drei Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Ober­tru­bach, den baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, Mit­glied des baye­ri­schen Land­ta­ges Micha­el Hof­mann, die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin des Land­krei­ses Forch­heim, Rosi Kraus, den Alt­bür­ger­mei­ster der Gemein­de Ober­tru­bach, Wil­li Mül­ler, die Kreis­vor­sit­zen­de des Nor­baye­ri­schen Musik­bun­des, Clau­dia Heim sowie Ehren­mit­glied Erwin Dressel.

Die Vor­stel­lung der Orche­ster über­nah­men Lau­ra Trei­ber und The­re­sa Rei­chel, die Mode­ra­tio­nen über­nah­men die Musi­ker selbst.

Den musi­ka­li­schen Anfang mach­ten die jüng­sten, die Blä­ser­klas­se. Die Grup­pe spielt nun seit etwa einem Jahr und wird von Johan­nes Raum gelei­tet. Sie gaben Stücke wie Hän­sel und Gre­tel oder Dorn­rös­chen zum Besten. Im Anschluss prä­sen­tier­te sich das Junior­or­che­ster. Sie konn­ten mit Wer­ken wie Let’s Rock oder dem Mickey Mou­se March über­zeu­gen. Das nächst­grö­ße­re Ensem­ble ist das Schü­ler­or­che­ster. Die Jugend­li­chen spie­len nun seit fünf Jah­ren, was sich auch deut­lich in der anspruchs­vol­len Musik­aus­wahl wider­spie­gel­te. Für Über­ra­schung sorg­te hier die Prä­sen­ta­ti­on der Titel­me­lo­die von Star Wars, wo sich der Saal augen­blick­lich ver­dun­kel­te und Diri­gent Flo­ri­an Blö­chl sei­nen Takt­stock gegen ein in ein Laser­schwert eintauschte.

Nach einer Pau­se über­nah­men die „Erfah­re­nen Musi­ker“ das Nach­wuchs­or­che­ster. Auch sie ver­zau­ber­ten das Publi­kum mit einer gran­dio­sen musi­ka­li­schen Lei­stung. Zum Abschluss gab noch die „Tru­bier Spät­le­se“, wie die Erwach­se­nen­blä­ser­klas­se genannt wird, ihr Kön­nen zum Besten. Mit bekann­ten Klas­si­kern wie dem Fran­ken­lied­marsch oder Sur­fin‘ USA von Chuck Ber­ry lie­ßen Sie den Abend aus­klin­gen. Das abso­lu­te Hig­light jedoch war der Gast­auf­tritt von Erich Kirsch, der bei der Amboss-Pol­ka plötz­lich als Schmied ver­klei­det die Büh­ne betrat und auf sei­nem Amboss für die bekann­te Klang­ku­lis­se sorgte.

Nach dem Kon­zert bedank­te sich Trei­ber bei allen Spon­so­ren und Unter­stüt­zern, beim Aus­bil­dungs­team um Sarah Haber­mann, The­re­sa Rei­chel und Bernd Rei­chel, beim Inha­ber der Loka­li­tät, Wer­ner Bau­er sowie bei allen Unter­stüt­zern, die zum Gelin­gen des Kon­zerts bei­getra­gen haben. Zum Abschluss stärk­ten sich die Besu­cher noch mit einer Köst­lich­keit oder einem küh­len Getränk.

Text + Fotos: Privat