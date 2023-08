Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung angefordert

Am Frei­tag, den 04. August 2023 wur­den gegen 12:45 Uhr Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und THW von der Inte­grier­ten Leit­stel­le zusam­men mit der Poli­zei alar­miert. Im Bereich zwi­schen Deps und Bind­la­cher Berg wur­de ein Segel­flug­zeug gemel­det wel­ches eine Außen­lan­dung ver­an­las­sen muss­te. Die genaue Ein­satz­stel­le wur­de durch Erkun­dung vor Ort aus­fin­dig gemacht, da anfäng­lich nur ein gewis­ser Ein­satz­stel­len­be­reich defi­niert wer­den konn­te bei dem der Funk­kon­takt zur Pilo­tin abbrach. Der Segel­flie­ger kam auf leicht zugäng­li­chem Gelän­de am Boden an. Die An- und Abfahr­ten für die ein­ge­setz­ten Kräf­te waren leicht zu errei­chen. Dadurch konn­te eine zügi­ge Ret­tung der ver­un­fall­ten Pilo­tin ein­ge­lei­tet wer­den. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­de sie boden­ge­bun­den in eine umlie­gen­de Kli­nik zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Behand­lung gefahren.

Die Feu­er­weh­ren Benk, Bind­lach, Deps, Dres­sen­dorf, Gold­kro­nach, Nem­mers­dorf und Wei­den­berg wur­den zusam­men mit der UG-ÖEL des Land­krei­ses Bay­reuth, dem Ret­tungs­hub­schrau­ber Chri­stoph 20, dem Ret­tungs­dienst des BRK Kreis­ver­band Bay­reuth, dem THW aus Bay­reuth und Peg­nitz und der Poli­zei zum Unfall alar­miert. Für einen Groß­teil der alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te konn­te nach der ersten Lage­er­kun­dung, durch die gün­sti­gen Gege­ben­hei­ten vor Ort die eine zügi­ge Ret­tung der Ver­letz­ten ohne grö­ße­re Ein­satz­mit­tel ermög­lich­ten, Alarm­stop gege­ben wer­den. Nach­dem die Ver­un­fall­te auf dem Weg in eine Kli­nik war konn­te der Ein­satz für Feu­er­wehr, THW und Ret­tungs­dienst been­det wer­den und die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men wer­den. Die Ergeb­nis­se die­ser Ermitt­lun­gen kön­nen der Pres­se­mit­tei­lung der Poli­zei ent­nom­men werden.