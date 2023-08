Am spä­ten Don­ners­tag­mor­gen, dem 03.08.2023 gegen 11:00 Uhr, wur­den die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Hum­mel­tal, Mistel­bach, Gesees und Hin­ter­klee­bach zusam­men mit dem Ret­tungs­dienst sowie der Poli­zei zu einem Ver­kehrs­un­fall, nach THL 3/ Per­son ein­ge­klemmt, alarmiert.

Die Ein­satz­kräf­te fan­den an der Ein­satz­stel­le ein Fahr­zeug mit zwei Insas­sen vor wel­ches sich über­schla­gen hat­te, dabei kam es auf den Rädern wie­der zum Stehen.

Die ver­letz­ten Per­so­nen waren nicht ein­ge­klemmt muss­ten jedoch scho­nend aus ihrem Fahr­zeug befreit wer­den. Dazu hat die Feu­er­wehr das Dach des PKW ent­fer­nen müs­sen. In gewohnt guter gemein­schaft­li­cher Zusam­men­ar­beit von Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr konn­ten die Ver­letz­ten nach der Ent­fer­nung des Auto­da­ches scho­nen mit­tels eines soge­nann­ten Spi­ne­boards aus dem Fahr­zeug befreit und dem Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Behand­lung über­ge­ben wer­den bevor sie mit­tels Hub­schrau­ber und Ret­tungs­wa­gen in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser gebracht wur­den Neben dem Ein­satz von hydrau­li­schem Ret­tungs­ge­rät wie Sprei­zer und Sche­re, stel­le die Feu­er­wehr den Brand­schutz an der Unfall­stel­le sicher und sperr­te die BT 5 für die Dau­er des Einsatzes.

Es befan­den sich ins­ge­samt 40 Ein­satz­kräf­te der Blau­licht­fa­mi­lie zur Befrei­ung der Per­so­nen aus ihrem PKW, der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung an der Unfall­stel­le und den Trans­port in Kli­ni­ken, der Ver­kehrs­ab­si­che­rung und Unfall­auf­nah­me im Einsatz.

Gegen 12:30 Uhr konn­te die Stra­ße wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben werden.

Unfall­ur­sa­che und Unfall­her­gang ist Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.