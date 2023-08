Beim dies­jäh­ri­gen Stadt­ra­deln haben bereits die Kin­der­gar­ten­kin­der flei­ßig in die Peda­le getre­ten und den Land­kreis Forch­heim auf dem Rad erkun­det. Die „Klei­nen“ haben somit einen bemer­kens­wer­ten Bei­trag zum Kli­ma­schutz und für die eige­ne Gesund­heit gelei­stet – die­se ganz beson­de­re Lei­stung wur­de mit einer Urkun­de ausgezeichnet.

Die Vor­schul­kin­der der Kita St. Lau­ren­ti­us in Wim­mel­bach radel­ten eine Woche lang gemein­sam mit Frank Wes­sel vom ADFC und sam­mel­ten Rad­ki­lo­me­ter für die Stadtradeln-Statistik.

Beim Besuch der Kin­der­gar­ten­grup­pe erzähl­ten die Rad­fah­rer stolz, was sie in der Rad­wo­che erlebt und gelernt haben – aufs Rad auf­stei­gen und abstei­gen, sicher gera­de­aus und Kur­ven fah­ren und das auf ganz unter­schied­li­chen Weg­un­ter­grün­den von Asphalt bis Schot­ter, Stra­ße über­que­ren, das eige­ne Rad sicher abschlie­ßen, und vie­les mehr. Um wie­der Kraft zu tan­ken, wur­den immer wie­der Pau­sen auf dem Spiel­platz mit Snacks und Geträn­ken ein­ge­legt, sodass anschlie­ßend die Rad­tour fort­ge­setzt wer­den konn­te. In den Gesich­tern der Kin­der war die Freu­de, die das Rad­fah­ren berei­tet hat, nicht zu übersehen.

Neben der Kita in Wim­mel­bach haben auch die Kin­der­gar­ten­kin­der der Kin­der­ta­ges­stät­te Sie­Kids Schatz­ki­ste und des Ger­har­din­ger Kin­der­hau­ses die Rad­ak­ti­ons­wo­chen des Land­krei­ses Forch­heim durch zahl­rei­che erra­del­te Kilo­me­ter unter­stützt. Ins­ge­samt haben die Kin­der­gar­ten­teams mehr als 3.000 Kilo­me­ter wäh­rend des drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit­rau­mes gesam­melt – eine wirk­lich tol­le Lei­stung! Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Gesund­heits­re­gi­onplus des Land­krei­ses Forchheim.