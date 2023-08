Von Mon­tag, den 7. August 2023, bis vor­aus­sicht­lich Mitt­woch, den 15. Novem­ber 2023, ist die Orts­durch­fahrt Wachen­roth (ERH 23) für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Grund dafür ist die Stra­ßen­sa­nie­rung. Eine Umlei­tung ist eingerichtet.

Regio­nal­bus­li­nie 207 betroffen

Wäh­rend der Maß­nah­me kann die Linie 207 die Hal­te­stel­len in „Klein­wa­chen­roth“ sowie „Kas­par Röckel­ein Stra­ße“ nicht anfah­ren. Fahr­gä­ste nut­zen zum Ein- und Aus­stei­gen bit­te die nächst­ge­le­ge­ne Hal­te­stel­le „Wachen­roth Hauptstraße“.

Ruf­bus bis Ende der Som­mer­fe­ri­en und Shut­tle zum Schulbeginn

Bis Ende der Som­mer­fe­ri­en wer­den die Hal­te­stel­len „Sim­mers­dorf Ort“, „Hor­bach“, „Ham­mer­müh­le“ sowie „Wein­garts­greuth“ über einen Ruf­bus bedient. Durch eine par­al­le­le Sper­rung der St2763 unter­halb der Anschluss­stel­le Höch­stadt-Nord, wer­den die Hal­te­stel­len „Schirns­dorf“, „Nacken­dorf“ sowie „Kel­ler­berg“ eben­falls durch einen Ruf­bus ange­fah­ren. Fahrt­wün­sche sind bit­te min­de­stens eine Stun­de vor Abfahrt tele­fo­nisch beim Ver­kehrs­un­ter­neh­men Vogel unter der Ruf­num­mer 09193/6358–12 in der Zeit von 6 bis 20 Uhr anzu­mel­den. Die übri­gen Hal­te­stel­len an der Strecke Wachen­roth – Mühl­hau­sen – Höch­stadt fährt der Bus nor­mal an. Zum Schul­be­ginn ab Diens­tag, 12. Sep­tem­ber, wird der Ast von Wein­garts­greuth – Ham­mer­müh­le – Hor­bach – Sim­mers­dorf für den Schul­ver­kehr mit einem Shut­tle bedient.