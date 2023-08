Im Rah­men des Lese­fe­stes „Bay­reuth blät­tert“ lädt die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth am Sams­tag, 5. August, ab 10 Uhr, im Ehren­hof in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße zu einem Mini-Floh­markt ein. Ob Kri­mi, Brett­spiel oder Film, hier fin­det sich sicher­lich noch der eine oder ande­re Schatz. Medi­en, die aus dem Bestand der Stadt­bi­blio­thek genom­men wur­den, sowie Buch­spen­den, die nicht in das Biblio­theks­an­ge­bot inte­griert wur­den, ste­hen hier zum Ver­kauf. Stö­bern lohnt sich also!