Gemein­de im Urlaub­mo­dus. So heisst es bei der metho­di­sti­schen Kir­che in Peg­nitz. Ab dem 16 bis zu 24.08 machen wir als Gemein­de Urlaub in Öster­reich auf dem Schloss­hof in Pongau.

In einer idyl­li­schen Land­schaft wer­den Urlaubs­ak­ti­vi­tä­ten für Freun­de und Gemein­de­glie­der der EmK ange­bo­ten und das zu einem gün­sti­gen Preis. Auf­grund des­sen, wird es am 20.08. kei­nen Got­tes­dienst in Peg­nitz geben. Allen zurück­blei­ben­den Gemein­de­glie­dern emp­feh­len wir die Got­tes­dien­ste unse­rer öku­me­ni­schen Part­ner zu besuchen.

In Peg­nitz star­ten wir dann wie­der am 27.08 mit unse­ren Got­tes­dien­sten zum The­ma „Sum­mer Cele­bra­ti­on“ um 10.00 Uhr wozu wir herz­lich ins Domi­no (Schmidt­peunt 11 in Peg­nitz) einladen.