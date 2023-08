Stadt sucht Pro­jek­te und Kul­tur­part­ner für das neue Schuljahr

Im Rah­men des Pro­jek­tes Mit­Mach­Kli­ma will die Stadt Bam­berg gemein­sam mit dem KS:BAM (Kultur.Service Bam­berg für Schu­len und Kitas) kul­tu­rel­le Kli­ma­bil­dung an die Bam­ber­ger Schu­len brin­gen. Ob Tän­ze­rin­nen, Künst­ler, Thea­ter­päd­ago­gin­nen oder Sän­ger, alle inter­es­sier­ten Kul­tur­schaf­fen­den und ‑insti­tu­tio­nen sind ein­ge­la­den, Ange­bo­te ein­zu­rei­chen, die an den Schu­len durch­ge­führt wer­den kön­nen. „Wan­del fängt mit Bil­dung an“, betont Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp. So eröff­ne kul­tu­rel­le Kli­ma­bil­dung den Kin­dern und Jugend­li­chen neue Wege. „Ziel ist es, jun­gen Men­schen Werk­zeu­ge an die Hand zu geben, um ihre Zukunft schon heu­te zu gestal­ten“, so Glü­sen­kamp wei­ter. Egal ob durch Street Art, Thea­ter, Lyrik und Pro­sa, Film und Radio oder Upcy­cling-Kunst, es gebe zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten, jun­ge Men­schen kli­ma­fit zu machen.

Das The­ma Kli­ma­wan­del stellt für Schu­len eine mehr­fa­che Her­aus­for­de­rung dar: Es ist ins­ge­samt kom­plex, umfang­reich und umfasst sowohl natur- als auch sozi­al­wis­sen­schaft­li­che Aspek­te. „Sich die­sen The­men auf spie­le­risch, krea­ti­ve Art und Wei­se zu nähern, macht es Kin­dern und Jugend­li­chen nicht nur leich­ter, son­dern sie haben auch noch Spaß dabei“, erklärt die Pro­jekt­lei­te­rin des Mit­Mach­Kli­ma, Kri­sti­na Fär­ber und ruft Kul­tur­schaf­fen­de in Bam­berg dazu auf, sich an die­sem Vor­ha­ben zu beteiligen.

Bewer­bungs­un­ter­la­gen gibt es ab sofort unter www​.mit​mach​kli​ma​.de/​k​l​i​m​a​b​i​l​d​ung. Bewer­bungs­schluss ist der 31. August 2023. Bei Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an Nico­le Uthe-Schlos­ser vom KS:BAM unter: 0951–871414 oder per E‑Mail an nicole.​uthe-​schlosser@​stadt.​bamberg.​de.