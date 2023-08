Beschäf­tig­te als wert­voll­ste Ressource

Welch hohen Stel­len­wert die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter als wich­tig­ste Res­sour­ce im Unter­neh­men ein­neh­men, zeig­te die Gesund­heits­re­gi­onplus des Land­krei­ses Forch­heim gemein­sam mit der Kreis­hand­wer­ker­schaft Forch­heim im Rah­men einer Fach­ver­an­stal­tung. Inter­es­sier­te Unter­neh­men waren am Mitt­woch­abend, den 19. Juli 2023, in die Räum­lich­kei­ten der KHS Forch­heim ein­ge­la­den, um sich zu den The­men „Per­so­nal­fin­dun­g/-bin­dung“ sowie „Betrieb­li­ches Gesund­heits­ma­nage­ment“ zu infor­mie­ren und auszutauschen.

Unter dem Vor­trags­ti­tel „Per­so­nal fin­den, bin­den und wei­ter­bil­den“ refe­rier­ten Wil­helm Schmitt und Alex­an­der Bähr über Ange­bo­te der Agen­tur für Arbeit.

Zur zen­tra­len Auf­ga­be des Arbeit­ge­ber­ser­vices gehört es, sich um die Belan­ge der Arbeitgeber/​innen zu küm­mern und die­se ins­be­son­de­re dabei zu unter­stüt­zen, Vakan­zen im Blick zu behal­ten und als­bald zu beset­zen bezie­hungs­wei­se vorzubeugen.

Infor­miert wur­de über (finan­zi­el­le) Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten bei der Arbeits­kräf­te­su­che (pass­ge­naue Stel­len­aus­schrei­bun­gen, Ange­bot von Aus­bil­dungs­plät­zen, u.Ä.) als auch über För­der­pro­gram­me zur Wei­ter­bil­dung und Qua­li­fi­zie­rung bestehen­den Personals.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht Ihnen Alex­an­der Bähr des Arbeits­ge­ber­ser­vices unter der Tele­fon­num­mer 09191/715–168 oder per Email an alexander.​baehr3@​arbeitsagentur.​de als Ansprech­part­ner zur Verfügung.

Der zwei­te Teil der Ver­an­stal­tung beschäf­tig­te sich mit der Fra­ge, wie wich­tig die Gesund­heit der Beleg­schaft im Unter­neh­men ist. „Die Gesund­heit der eige­nen Beleg­schaft zu stär­ken und zu för­dern gilt es ganz grund­sätz­lich, aber noch viel­mehr vor dem Hin­ter­grund eines anhal­ten­den Fach­kräf­te­man­gels, einer demo­gra­fisch bedingt altern­den Beleg­schaft sowie einer weit ver­brei­te­ten Aus­bil­dungs­flau­te. Ein betrieb­li­ches Gesund­heits­ma­nage­ment birgt ein gro­ßes Poten­ti­al, Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter gesund und lei­stungs­fä­hig zu erhal­ten, das eige­ne Unter­neh­men für Arbeits­su­chen­de attrak­tiv zu machen und Beschäf­tig­te im eige­nen Unter­neh­men zu bin­den“, so Julia Schal­ler, Geschäfts­stel­len­lei­tung der Gesund­heits­re­gi­onplus Land­kreis Forch­heim. Anhand einer kur­zen Bewe­gungs­ein­heit mach­te Doro­thea Hil­gert, BGF-Fach­kraft der AOK, erleb­bar, wie Gesund­heits­för­de­rung aus­se­hen und im Arbeits­all­tag inte­griert wer­den kann. Zudem wur­de über Maß­nah­men der Betrieb­li­chen Gesund­heits­för­de­rung und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten sei­tens der AOK infor­miert. Maß­nah­men wie akti­ve Pau­sen, Geträn­ke­spen­der, Obst­kör­be sowie Work­shops zu The­men wie Ent­span­nung und Stress­be­wäl­ti­gung sind häu­fig leicht im Unter­neh­men umsetz­bar und haben den­noch einen gro­ßen Bene­fit für die gesam­te Beleg­schaft. Durch das Ange­bot einer kosten­frei­en Bera­tung sowie Durch­füh­rung einer Gesund­heits­ana­ly­se wer­den Unter­neh­men dabei unter­stützt, geeig­ne­te Gesund­heits­maß­nah­men pass­ge­nau aus­zu­wäh­len und umzu­set­zen. Bei Fra­gen hier­zu wen­den Sie sich ger­ne an Frank Wolf­s­chmitt, Team­lei­ter Ver­trieb der AOK, unter der Tele­fon­num­mer 0951 9336–214 oder per Email an frank.​wolfschmitt@​by.​aok.​de.

Bei Fra­gen kon­tak­tie­ren Sie ger­ne Julia Schal­ler, Geschäfts­stel­len­lei­te­rin der Gesund­heits­re­gi­onplus unter der Tele­fon­num­mer: 09191/86–3511 oder per Mail an gesundheitsregionplus@​lra-​fo.​de.

Die Gesund­heits­re­gi­onplus ist ein vom Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge geför­der­tes Pro­jekt, das 2021 um wei­te­re fünf Jah­re ver­län­gert wurde.