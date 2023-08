Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann über­reich­te die Aus­zeich­nung an den Ecken­ta­ler Vor­sit­zen­den Karl-Heinz Link. Die Jury wür­dig­te, dass sich die Ehren­amt­li­chen nicht nur für Men­schen, son­dern auch für die Natur einsetzen.

Die Markt­ge­mein­de erblüht – und jeder kann Spu­ren davon ent­decken: die Blüh­wie­se nach dem Bahn­über­gang in Eschen­au, die Bee­te vor der katho­li­schen Kir­che in Forth, die Bepflan­zung an der Dr.-Otto-Leich-Straße. Das alles ist Teil des Pro­jekts „Ecken­tal blüht auf“ der Nach­bar­schafts­hil­fe Ecken­tal und Umge­bung „Für­ein­an­der-Mit­ein­an­der“. Die Ver­si­che­rungs­kam­mer Stif­tung wür­dig­te das nun mit dem Ehren­amts­preis für den Bezirk Mit­tel­fran­ken. Ver­ge­ben wird der Preis in allen sie­ben Regie­rungs­be­zir­ken und der Pfalz. Vor­stands­mit­glied Franz Kränz­ler über­gab die Aus­zeich­nung gemein­sam mit Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann an die Nach­bar­schafts­hil­fe. Herr­mann ist Schirm­herr des Prei­ses und ehren­amt­li­ches Vor­stands­mit­glied der Ver­si­che­rungs­kam­mer Stiftung.

Die Jury habe gezielt Ehren­amt­li­che wür­di­gen wol­len, die ihr Enga­ge­ment wei­ter­ent­wickelt haben, sag­te Herr­mann wäh­rend der Fei­er­stun­de im Mar­tha-Maria in Forth. Die Nach­bar­schafts­hil­fe sei ursprüng­lich gegrün­det wor­den, um Men­schen zu unter­stüt­zen, nun stel­le sie sich auch in den Dienst der Natur und der Umwelt. „Wer so Ver­ant­wor­tung über­nimmt, wirkt posi­tiv auf die gan­ze Gesell­schaft“, sag­te Herr­mann. Auch Kränz­ler nann­te das Enga­ge­ment der Nach­bar­schafts­hil­fe bei­spiel­haft. Dr. Ewald Mai­er ver­trat als Vor­stands­vor­sit­zen­der die Spar­kas­se Forch­heim, einen der Haupt­spon­so­ren der Nach­bar­schafts­hil­fe. Deren Arbeit sei ein Signal an die gesam­te Gemein­de: „Wir alle haben die Mög­lich­keit, etwas zu bewir­ken.“ Auch Dr. Tobi­as Mäh­ner, Vor­stand des Dia­ko­nie-Werks Mar­tha-Maria, lob­te: „Toll, dass Men­schen nicht nur an sich den­ken.“ Ecken­tals Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le hob die Bedeu­tung des Ver­eins­le­bens für die Markt­ge­mein­de vor und bekann­te: „Ich bin sehr stolz auf euch!“ Der Markt Ecken­tal mach­te der Nach­bar­schafts­hil­fe auch ein beson­de­res Geschenk: Die Dar­bie­tung von Gise­la Albert und Mar­cel Ester­mann, die mit Kla­vier, Posau­ne, Saxo­phon und Gesang die Fei­er umrahmten.

Ein sicht­lich gerühr­ter Vor­sit­zen­der Karl-Heinz Link nahm die Aus­zeich­nung für die Nach­bar­schafts­hil­fe in Emp­fang. Er stell­te nicht nur die Arbeit der Ehren­amt­li­chen vor, son­dern gab auch einen Aus­blick auf die Zukunft: „Ecken­tal blüht“ soll bald auf neue, grö­ße­re Grund­stücke aus­ge­wei­tet wer­den. Beson­ders bedeu­tend für die Nach­bar­schafts­hil­fe sei aller­dings wei­ter­hin: „Wich­tig ist, dass es Spaß macht!“