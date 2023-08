BRK Bay­reuth stellt Fahr­rad­rik­scha für Senio­ren­ein­rich­tun­gen in Dienst

“Das Leben ist wie Fahr­rad­fah­ren. Um das Gleich­ge­wicht zu hal­ten, musst du in Bewe­gung blei­ben.” Die­ser Ver­gleich wird Albert Ein­stein zuge­schrie­ben. Ganz unrecht hat das Genie damit nicht. Doch was tun, wenn das fort­ge­schrit­te­ne Alter und kör­per­li­che Ein­schrän­kun­gen die Bewe­gun­gen hem­men und somit auch die Mobi­li­tät ein­schrän­ken? Klei­ne Aus­flü­ge in die Natur oder das Schlen­dern durch die Gas­sen der Stadt kön­nen zu einer nicht zu bewäl­ti­gen­den Her­aus­for­de­rung werden.

Das BRK-Bay­reuth ermög­licht mit der neu­en Fahr­rad­rik­scha für die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sei­ner Senio­ren­ein­rich­tun­gen akti­ve Teil­ha­be und mehr Freu­de bei Aus­flü­gen in die Stadt und die Natur.

Mehr Infos unter www​.brk​-bay​reuth​.de