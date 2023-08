Der Bund Natur­schutz, die Schutz­ge­mein­schaft Alt Bam­berg, der Bür­ger­ver­ein Unte­re histo­ri­sche Berg­stadt und Gaia Pro­tec­tion kri­ti­sie­ren die Bau­pla­nun­gen der Stadt Bam­berg für den Micha­els­berg und star­ten Unterschriftenaktion.

Im Rah­men des städ­te­bau­li­chen Pro­jekts „Was­ser 2025“ wird der­zeit die gesam­te tech­ni­sche Infra­struk­tur am Michels­berg erneu­ert. Ent­spre­chend den öffent­lich zugäng­li­chen Pla­nungs­un­ter­la­gen der Stadt Bam­berg ist eben­falls die Ertüch­ti­gung der Fahr­bahn, die Pfla­ste­rung der Geh­we­ge und der Böschung vorgesehen.

Im Zuge die­ser Sanie­rung sol­len alle Bäu­me, ob krank oder gesund, gefällt wer­den. Dazu gehö­ren nicht nur die Bäu­me ent­lang der Stra­ße, son­dern auch die in Höhe der Ein­fahrt in den Klo­ster­hof und der soli­tä­re Baum Ecke Michelsberg/​Storchsgasse. Ein neu ange­leg­ter durch­ge­hen­der Grün­strei­fen ent­lang der Ober­kan­te der Böschung soll künf­tig die Wur­zel­be­rei­che der nach der Bau­maß­nah­me neu zu pflan­zen­den Bäu­me ver­bin­den und sichern. Fer­ner soll die Böschung kom­plett erneu­ert, laut dem Bau­re­fe­rent, Tho­mas Bee­se, das histo­ri­sche Pfla­ster aber in gebun­de­ner Wei­se am Ende der Arbei­ten wie­der ein­ge­baut werden.

Die Plä­ne der Ver­wal­tung wider­spre­chen laut dem Vor­stand­mit­glied des BUND Natur­schut­zes Bam­berg, Prof. Dr. Wolf Strecker, einer­seits dem Ziel der „Schwamm­stadt“, das ange­sichts immer hei­ße­rer Som­mer und zuneh­men­der Was­ser­knapp­heit dar­auf drängt, so vie­le Flä­chen in einer Stadt wie mög­lich zu ent­sie­geln und sie so zu gestal­ten, dass Regen­was­ser in den Unter­grund ein­drin­gen kön­ne. Ande­rer­seits kön­ne auf der geplan­ten Böschung wesent­lich weni­ger wach­sen, womit eine kah­le, lang­wei­li­ge Flä­che den Charme der Stra­ße und die dor­ti­ge Arten­viel­falt stark beein­träch­ti­gen wür­de. Strecker betont, dass durch eine bota­ni­sche Bege­hung im Mai 2023 mehr als 70 Pflan­zen­ar­ten auf der Böschung nach­ge­wie­sen wer­den konnten.

Dar­über hin­aus sei­en älte­re, groß­kro­ni­ge Bäu­me nicht kurz­fri­stig zu erset­zen, hät­ten durch ihren Schat­ten­wurf einen beson­ders hohen Wert in zuneh­mend hei­ßen Som­mern und lei­sten damit einen wert­vol­len Bei­trag zur Kli­ma­an­pas­sung. Grund­sätz­lich begrüßt jedoch wird die geplan­te Anla­ge eines durch­ge­hen­den Grün­strei­fens mit der Mög­lich­keit einer Bewäs­se­rung der Alleebäume.

Nach Ansicht des Bünd­nis­ses aus Akti­ven des Bund Natur­schut­zes, der Schutz­ge­mein­schaft Alt Bam­berg, des Bür­ger­ver­eins Unte­re histo­ri­sche Berg­stadt und Gaia Pro­tec­tion wäre es daher die ver­nünf­tig­ste Lösung, die Böschung im ursprüng­li­chen Zustand zu belas­sen und ledig­lich Repa­ra­tu­ren durch­zu­füh­ren. Auf jeden Fall muss aber die Fäl­lung von gesun­den Bäu­men ver­hin­dert wer­den. Eine Pfla­ste­rung in gebun­de­ner Wei­se wird aus Grün­den der Kli­ma­an­pas­sung abge­lehnt und dort wo geschä­dig­te Bäu­me ent­fernt wer­den müs­sen, ist dar­auf zu ach­ten, dass histo­risch adäqua­te, groß­kro­ni­ge Bäu­me nach­ge­pflanzt werden.

Um die­sen For­de­run­gen Nach­druck zu ver­lei­hen, star­tet das Bünd­nis eine Unter­schrif­ten­ak­ti­on und bit­tet um rege Betei­li­gung. Ab Anfang August lie­gen ent­spre­chen­de Unter­schrif­ten­li­sten an fol­gen­den Stel­len zur Unter­schrift aus. Wei­te­re Infos unter https://​bam​berg​.bund​-natur​schutz​.de/​a​k​t​u​e​l​les.

Geschäfts­stel­le des BUND Natur­schutz, Licht­spiel Kino, Ode­on, Tan­te Emma Laden Michels­berg, Gärt­ne­rei Nie­der­mai­er, Gärt­ne­rei Mus­särol, Sola­wi Bam­berg, Café­zim­mer, Coli­bri, Buch­hand­lung Köst­ner, Kauf­rausch, Wan­ka Ton­ka, Apo­the­ke am Kra­nen, Blu­men­stand am Gabel­mann, Das Fass, Copy Shop, Eine Welt Welt­la­den, Zwei­te Heimat.