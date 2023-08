Rund 40 Trai­nings­ein­hei­ten sowie ins­ge­samt acht Test­spie­le hat Head Coach Oren Amiel im Vor­be­rei­tungs­plan der Bam­berg Bas­kets fixie­ren las­sen, um am Wochen­en­de um den 23. und 24. Sep­tem­ber bestens vor­be­rei­tet in die neue Sai­son zu starten.

Bis es mit dem Spiel im BBL-Pokal bei den Art­land Dra­gons jedoch erst­mals rich­tig ernst wird, ste­hen dem Team um Kar­sten Tad­da ab dem 10. August zunächst ins­ge­samt knapp sie­ben sicher­lich schweiß­trei­ben­de Wochen der Vor­be­rei­tung bevor.

Woche sechs der Pre-Sea­son wird das Team im Trai­nings­la­ger in Slo­we­ni­en ver­brin­gen. Dort ste­hen mit den Spie­len gegen Podce­trtek und den slo­we­ni­schen Vize­mei­ster Heli­os Suns Dom­za­le auch die bei­den letz­ten Test­mat­ches vor dem Pokal­spiel in Qua­ken­brück auf dem Plan.

Frei­er Ein­tritt für Dau­er­kar­ten-Inha­ber beim Test gegen Crailsheim

Exklu­siv haben Dau­er­kar­ten-Inha­ber am 6. Sep­tem­ber die Mög­lich­keit, ihre neu­for­mier­te Mann­schaft erst­mals in Akti­on zu sehen. Geg­ner der Bas­kets im Trai­nings­zen­trum in Strul­len­dorf sind dabei die Zau­be­rer aus Crails­heim. Beim Spiel gegen die HAKRO Mer­lins (Tip-Off: 19:00 Uhr) haben Dau­er­kar­ten-Inha­ber frei­en Eintritt.

Aber Ach­tung! Die Zuschau­er­ka­pa­zi­tät im Trai­nings­zen­trum ist begrenzt!

Tickets für das Test­spiel gegen Crails­heim kön­nen von Dau­er­kar­ten-Inha­bern ab Mon­tag, 7. August zu den übli­chen Büro­zei­ten in der Geschäfts­stel­le in der Korn­stra­ße abge­holt, bezie­hungs­wei­se tele­fo­nisch unter 0951/91519 – 0 reser­viert werden.

Dau­er­kar­ten für die neue Sai­son kön­nen HIER jeder­zeit noch gebucht wer­den: https://​www​.ticket​-online​shop​.com/​o​l​s​/​b​a​m​b​e​r​g​/​d​e​/​v​o​b​/​c​h​a​n​n​e​l​/​s​h​o​p​/​i​n​dex

Die Sai­son­vor­be­rei­tung in der Übersicht:

Di. 22.08. vs. FRA­PORT SKY­LI­NERS nicht öffentlich

Sa. 26.08. @ Würz­burg Bas­kets nicht öffentlich

Di. 29.08. vs. SYN­TAI­NICS MBC nicht öffentlich

Sa. 02.09. Geg­ner steht noch nicht fest

Mi. 06.09. 19:00 Uhr vs. HAKRO Mer­lins Crails­heim / Trai­nings­zen­trum Strul­len­dorf. Frei­er Ein­tritt für Dauerkarten-Inhaber

Sa. 09.09. @ ratio­ph­arm ulm nicht öffentlich

Fr. 15.09. vs. Podce­trtek im Trainingslager

So. 17.09. vs. Heli­os Suns Dom­za­le im Trainingslager

Sa./So. 23./24.09. @ Art­land Dra­gons 1. Run­de BBL Pokal

Do. 28.09. @ RASTA Vech­ta 1. Spiel­tag easy­Cre­dit BBL

Neu­er Hot­spot für alle Fans

Die Arbei­ten sind bereits voll im Gan­ge und sol­len in der zwei­ten Sep­tem­ber­hälf­te abge­schlos­sen sein. Dann öff­net an der Bro­se Are­na direkt im Kauf­land unser neu­er Fan­shop sei­ne Pfor­ten. Auf rund 80 Qua­drat­me­tern wer­det ihr dort künf­tig alles fin­den, was das Bam­berg Bas­kets Fan­herz höher­schla­gen lässt.